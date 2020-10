Mais jusqu'où ira AlphaTauri, la « petite Scuderia » ?

Que le Français se rassure, la collaboration entre les deux entités se renforcera la saison prochaine. La faute à la

et au plafonnement des budgets, incitant les écuries à se réorganiser pour rentrer dans les clous et réaliser des économies d'échelles. « Les outils que nous utilisons, la taille du modèle…

va utiliser le même matériel, la même soufflerie, bien sûr dans l'espoir que cela contribue à leur développement, explique Christian Horner. « D'autant que la monoplace 2022 va représenter un changement particulièrement significatif. La réglementation est claire désormais, il n'y a plus de zones d'ombre concernant ce qui est autorisé ou non. Espérons qu'AlphaTauri va désormais en bénéficier. ». Visant à réduire les écarts de performance entre les cadors et le reste de la grille, la réglementation technique devrait permettre l'émergence de plusieurs écuries. Et à ce stade, difficile d'identifier ceux qui en profiteront.