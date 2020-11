La Scuderia AlphaTauri , qui porte le nom de la nouvelle marque de vêtements haut de gamme signés Red Bull, a connu une très belle première année en F1 . L'occasion de revenir sur ses moments les plus marquants à trois courses de la fin de saison.

1. Le grand défilé

Plus de 500 invités triés le volet - dont Patrick Dempsey - étaient réunis le 14 février dernier au Hangar-7 de Salzbourg pour découvrir la livrée et les tenues de l'écurie. Un évènement animé par David Coulthard et conçu pour mettre en lumière une nouvelle façon de voir le style en F1. "Je suis persuadé que nous serons l'équipe la plus cool en termes de tenues" avait ainsi déclaré Pierre Gasly .

2. Les premiers tours de piste de la AT01

Il n'a pas fallu attendre longtemps pour que la livrée bleue et blanche de la F1 d'AlphaTauri fasse parler d'elle. Dès les tests de pré-saison à Barcelone (au cours desquels Daniil Kyvat , le coéquipier de Pierre Gasly, avait enchaîné 384 tours de piste), les fans avaient fait de la AT01 la "plus belle voiture de l'année" selon un sondage officiel. Côté piste, un second test effectué une semaine plus tard au même endroit avait montré que l'équipe, en pleine progression, avait des vraies qualités d'outsider.

L'AT01 de la Scuderia AlphaTauri F1 se met en route

3. Décollage réussi

Le 5 juillet, le Grand Prix d'Autriche donnait enfin le coup d'envoi de la saison, bouleversée (comme tout le reste) par la pandémie. Une première course marquée par une belle perf de Pierre Gasly, septième de la course à 16 secondes du vainqueur, Valtteri Bottas. L'art de conclure dès le départ, quoi.

Le projet Istanbulls © Nuri Yilmazer/Red Bull Content Pool 01 / 09

4. En coulisses avec Open The Doors

Sorti dans la foulée du Grand Prix de Styrie au Red Bull Ring (ponctué par une 10ème place de Kyvat), le documentaire Open the Doors permet de découvrir de l’intérieur toute la pression, l’émotion et le boulot qu’implique une saison de F1 en pleine pandémie. Le patron de l’écurie, Franz Tost, raconte d’ailleurs l’incertitude dans laquelle baignait sa team après l’annulation du GP d’Australie. Mais ce n’est pas tout, puisque le doc propose aussi une plongée dans l’hallucinant programme d’entraînement des techniciens en quête du pitstop parfait. À voir et revoir.

Open the Doors : dans les coulisses d'AlphaTauri

5. Pierre Gasly entre dans l'histoire à Monza

Avec sa première victoire en F1 (mais aussi la première de l'écurie depuis sa naissance sous le nom de Toro Rosso et la première d'un Français depuis 1996), Pierre Gasly a secoué la planète F1 en septembre dernier. Félicité par Emmanuel Macron, l'homme le plus rapide de France avait déclaré ceci : "Franchement, c'est incroyable. J'ai vécu des tas de choses ces 18 derniers mois et c'est encore meilleur que ce que j'imaginais."

6. Un premier test pour Yuki Tsunoda

Aussi jeune que talentueux, le pilote japonais Yuki Tsunoda a pu goûter aux joies de la F1 pour la toute première fois début novembre. Actuellement troisième en Formule 2, le protégé de Red Bull et Honda a ainsi engrangé quelques kilomètres nécessaires pour obtenir sa Super Licence : " Par rapport à la F2, c'est un autre monde" a-t-il déclaré. " Notamment en termes de puissance et de performances de freinage. Je n'ai donc pas fait attention à mes temps et j'ai surtout cherché à m'habituer à la voiture. Mais je m'étais beaucoup préparé physiquement pour ça."

7. Une virée stylée dans les rues d'Istanbul