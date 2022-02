ont tous des profils très différents, mais partagent en commun l’amour de la musique et un certain talent pour se démarquer. Réuni au Red Bull Studio, le quatuor a enregistré un titre énergique et puissant, sur une production de

La cover est postée sur Instagram et tape dans l’œil de Booba qui la reposte. Les retours sont unanimes, Ambre Lise fait le buzz, des labels la contactent. « C’est arrivé à un moment où la musique commençait en plus à devenir un besoin pour moi, j’avais trop de choses à exprimer. L’intérêt de Booba, du public et des labels m’a décidée à envisager de me lancer sérieusement dans le son ». Elle sort un premier clip, termine en parallèle son master 2 et s’occupe de la petite fille qu’elle vient d’avoir.

: « Là c’est devenu sérieux. Je me suis faite validée par le public et les gens du game donc ça m’a donné la force de me dire que je pouvais faire de la musique mon métier. Je n’ai plus d’hésitations aujourd’hui, je suis déterminée à dead ça, je veux aller jusqu’au bout ! ».

Du gospel au rock en passant par la variété française ou le classique, Ambre Lise pioche ses influences un peu partout. Avec un dénominateur commun, l’émotion : « Il faut que je ressente l’émotion d’un son. Quand je suis touchée, peu importe le style, j’écoute, je ne me fixe aucune frontière ». Très fan de la culture US, elle reconnaît pourtant que l’artiste qui l’impressionne le plus en ce moment, c’est Ninho : « Il excelle dans les mélodies, il mixe parfaitement le kick et les voix chantonnées. Et puis j’adore sa manière de glisser des mots en espagnol dans ses morceaux, c’est ce que je fais également pour honorer mes origines en partie latines ».

Cette sincérité qu’elle développe dans sa musique, Ambre Lise la retrouve dans le freestyle : « Tu ne peux pas tricher en freestyle, ça fait ressortir quelque chose de vrai, tu n’as pas la possibilité de rajouter des harmonies, des backs, etc. Il faut être authentique ». L’instru boom bap composée par Mehsah l’a plongée dans une vibe mélancolique et lui a fait gratter un texte nostalgique. Un texte qu’elle a écrit la veille au soir, au dernier moment, pour qu’il sorte d’une traite et ne soit pas trop peaufiné. « Un freestyle, je ne veux pas le bosser comme un morceau, je profite de la liberté que le format offre. Il n’y a pas de structure obligatoire, c’est l’occasion de ramener plein de flows, de mélanger le rap et le chant, de faire une démonstration sans se prendre la tête ! ».

