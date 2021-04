, quand le soleil est là et que les conditions sont idéales pour ça est un bonheur. Mais il est possible d’en profiter encore plus avec quelques ajustements que vous ne soupçonnez peut-être même pas et qui feront de grandes différences sur le long terme dans votre pilotage.

auprès d’un coach spécialisé n’est pas encore très répandu. Il n’est donc pas rare de voir de nombreux riders adopter de mauvaises habitudes avec le temps, qui peuvent à terme créer des problèmes quand on roule. Certains virages peuvent vous paraître impossibles à prendre, et certains sauts trop techniques.

le font. Le but de la manoeuvre ? Accroître votre vitesse sur les sentiers, enchainer plus facilement les virages et garder une vitesse plus grande en sortie de virage. En vous focalisant sur votre technique quand vous tournez, quand vous montez sur du fort dénivelé, en freinage ou en descente, vous pourrez mieux appréhender les différentes sections qui composent un sentier. Avec plus de contrôle et de cohérence dans votre pilotage, et avec un plus grand sourire également.

1. Position du corps

Lorsque nous parlons de la position du corps sur le vélo, on étudie principalement la position du pilote au moment où il attaque une section technique. On ne parle pas ici de la position sur le vélo quand il s’agit de pédaler sur du plat ou de grimper une petite montée. Lorsque vous vous retrouvez face à un sentier qui descend ou une série de virages, vous devez être dans une position qui vous permette de contrôler le vélo et sa vitesse. Voici les points à surveiller pour y parvenir.

Vous vous tenez debout dans une position que vous pouvez maintenir ainsi longtemps sur un terrain accidenté. Cette position d’attaque consiste à avoir les bras et les jambes légèrement pliés et le buste droit.

Les talons sont également baissés et visent le sol. Cela vous permet de transférer plus de force du vélo vers le sol et de maintenir cette légère flexion du genou sans vous accroupir. Vous devrez peut-être déplacer la position de votre pied sur la pédale pour y parvenir. Entraînez-vous à adopter cette position quand vous roulez sur une surface plate. Vos talons pointés vers le bas, sans que vos genoux soient bloqués pour autant.

2. Virage

Vous devez avoir le regard porté sur la sortie du virage. Et votre corps doit être engagé dans la courbe, tandis que la tête, les épaules et les hanches doivent la suivre. N’hésitez pas à vous faire prendre en photo ou vidéo et à regarder le résultat. Tout votre corps doit suivre le mouvement du virage pour conserver un maximum de vitesse.

Ajustez votre vitesse avant le virage. Le freinage doit avoir eu lieu avant d'entrer dans la courbe, et non dans le virage. Une fois que vous avez la vitesse souhaitée, lâchez les freins.

La position de la pédale varie selon les virages. N’optez pas toujours pour une pédale extérieure en position basse. La plupart des virages en VTT ont une ornière ou une berme. Si c’est le cas quand vous arrivez sur un virage, garder les pédales au même niveau pourra vous procurer plus de stabilité sur le vélo. Ce n’est que lorsque le virage n’est pas très prononcé dans la terre qu’il faudra ajuster la position des pédales plus radicalement. Les cyclistes sur route qui arrivent dans le VTT ont souvent tendance à avoir de mauvaise habitude en la manière. Adoptez tout de suite les bons réflexes pour éviter de futures erreurs.

3. En montée