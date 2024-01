Les coulisses du Red Bull Wild Drop racontées par Amine

Clairement. Il fallait monter dans le bateau (depuis l’eau) et j’étais complètement mort. Surtout que j’étais avec Yannou et on est deux grands gabarits. Il a eu pas mal de difficultés à monter et on a pris pas mal de retard. Je me suis dit « c’est mort, on va sortir ». Heureusement, je vois Arkunir en train de patauger et de galérer. Ça nous a sauvé… Mais, je le répète, une fois de retour sur la plage, on était complètement cramés. Tellement que pour la suite de l’épreuve, le Puissance 4 géant, on arrivait plus à bouger ni réfléchir et on n’a fait qu’empiler les pièces les unes sur les autres.