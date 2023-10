Qui est Anders Vejrgang, la pépite du RB Leipzig gaming ?

Certains jeunes attendent d’avoir 18 ans pour passer le permis, goûter à un verre de vin rouge ou acheter un jeu à gratter. Pour Anders, c’est l’attente jusqu’à ses 16 ans qui a dû sembler éternelle. Le Danois avait déjà enchaîné les victoires sur FIFA 21 et trépignait d’impatience à l’idée de rejoindre le circuit professionnel (réservé aux 16 ans et plus). Cette année, il a enfin eu l’occasion de se mesurer aux meilleurs. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas déçu ! Retour sur le parcours de la pépite danoise.