Rencontre avec Andrew Shouldice

Adam et Rebecca Saltsman (NDLR : les patrons de Finji) étaient déjà des mentors sur le projet très en amont. Je leur envoyais des versions en leur disant « Hey, les amis, vous en pensez quoi ? Je suis en train de travailler sur ce truc. ». Parce que ce sont des gens dans le milieu qui aiment bien aider. À un autre moment, j’ai travaillé avec une autre de ces personnes, Felix Kramer, qui m’a aidé à orchestrer tout l’aspect production, presse, montrer le jeu dans des salons, ce genre de choses. Et à un moment donné, Felix et moi étions en train de discuter, et on s’est dit : « Oh on devrait sans doute se trouver un éditeur. » Et c’était juste du bon sens : Finji nous aidait déjà, ce sont des gens merveilleux, et donc ça coulait de source. Et aussi l’équipe son,

(NDLR : Lifeformed) et

,

, principalement Kevin Regamey, ils ont travaillé sur l’aspect sonore depuis le tout début, et de plus en plus intensivement ces dernières années…