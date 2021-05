Ahah. En fait, on savait qu'on était suffisamment acclimatés. On a donc décidé de foncer. Plus tard, Jędrek m'a dit qu'on aurait pu rester au camp plus longtemps, mais pour lui, le fait d'y aller était aussi une forme d'acclimatation. Et on se sentait hyper-bien.

Je n'ai pas imposé un rythme très rapide ! J'ai maintenu une vitesse qui me permettait de gagner le sommet et de redescendre en toute sécurité. Il fallait absolument qu'il ne fasse pas trop chaud, parce que le risque d'avalanches augmente avec la température. Mais à un moment, il se trouve qu'on allait très vite. Jędrek a décidé qu'il n'était pas sage pour lui de continuer. J'ai donc atteint le sommet, et je suis redescendu vers lui à ski. Désormais, on est de nouveau ensemble et on poursuit l'aventure. Même si c'est sa première fois dans des montagnes pareilles, il a beaucoup de skills. Mais l'acclimatation, ça s'apprend. Vous devez laisser votre corps s'habituer à ces conditions, et ensuite la mémoire cellulaire entre en jeu.

