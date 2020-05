Les conseils d’EMBfaitdugaming pour assurer sur Animal Crossing

Je recommanderai le jeu à un petit peu tout le monde, peu importe l’âge et ça c’est très important. À ceux qui ont envie d’un jeu qui tient sur la durée, calme et intelligent, qui a de vraies choses à apprendre au joueur. À ceux qui aiment s’investir dans un jeu, passer plein de temps en une session comme grignoter petit à petit tous les jours. À ceux qui ont envie de détente et de créer leur petit paradis à eux. Et en plus, la seule violence dans

Acquérir de l’expérience. Il faut savoir à quels endroits pêcher le mieux, à quelles heures… Et bien regarder la bébêtopédie pour connaître tout ça. Maximiser ses chances selon les spots, et les pourcentages d’apparition avec des appâts. Au fur et à mesure, on va apprendre à repérer les poissons les plus gros et qui offrent le plus de clochettes.

répertorie absolument tous les horaires d’apparition des poissons et des insectes, les saisons, les prix… Je m’en sers énormément pour les fleurs et les insectes. À mon sens, le guide n’est pas important, mais va te permettre de t’améliorer dans la recherche et trouver ce défi. Pour les ressources dont on a besoin, il est très intéressant.

Si on veut aller vite, on peut aller sur des îles de l’autre hémisphère chez d’autres joueurs trouver les ressources et changer l’horloge de sa console pour récupérer les ressources d’autres saisons et horaires. Mais pour moi, le musée est l’expression la plus simple et la plus pure de l’évolution progressive. Chaque jour, on va être sur notre île, récupérer des insectes, des poissons, des fossiles et les donner au musée. Chaque mois. Chaque saison aussi. Ça se fait au fur et à mesure. Moi, et c’est très personnel, j’aime pouvoir vivre le jeu au fur et à mesure, en suivant ce que

et qui m’a particulièrement plu avec la terraformation : la vulgarisation de la Bourse. Les navets sont des objets qu’on ne peut acheter que le dimanche matin, avec un taux. Puis chaque jour, le taux change à midi, et ce jusqu’au samedi soir. Et le dimanche, si on ne les a pas vendus, ils pourrissent et ne valent plus rien.

C’est une spéculation sur la plus-value que l’on fera à la revente. C’est cette recherche qui est intéressante. Et c’est là que l’aspect social redevient important, puisque d’autres personnes auront d’autres taux de revente de navets, et dans 75% des cas, c’est ce qui est le plus intéressant. C’est un investissement qui peut s’avérer avantageux comme très risqué si on a pas d’amis, d’aspect social, de son côté. Quelqu’un qui jouera seul investira beaucoup moins qu’en communauté.

