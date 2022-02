Comment Anna Gasser veut devenir la snowboardeuse ultime

. On en veut pour preuve la nouvelle vidéo en haut de cet article, dans laquelle elle se lance dans le street et le backcountry pour shooter des parts folles.

Elle est la reine incontestable et incontestée du Big Air en snowboard, mais dominer la scène internationale ne suffit plus à

Après avoir réalisé un si grand nombre de ses rêves professionnels, on pourrait pardonner à la jeune femme de 30 ans de prendre du recul et de se ménager pendant un certain temps. Sauf que ce n'est pas du tout dans sa nature.

Après avoir réalisé un si grand nombre de ses rêves professionnels, on pourrait pardonner à la jeune femme de 30 ans de prendre du recul et de se ménager pendant un certain temps. Sauf que ce n'est pas du tout dans sa nature.

Après avoir réalisé un si grand nombre de ses rêves professionnels, on pourrait pardonner à la jeune femme de 30 ans de prendre du recul et de se ménager pendant un certain temps. Sauf que ce n'est pas du tout dans sa nature.