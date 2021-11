Tout savoir sur Zone d’orage, la nouvelle map d’Apex Legends

est un succès. Il faut dire qu’avec son gameplay ultra dynamique et son univers post apocalyptique, il a su attirer les fans les plus hardcore de FPS et les garder sous son aile pour longtemps.

Outre le fait que cette nouvelle carte soit 15% plus grande que Bord du Monde, la carte la plus grande jusque là, en termes d’espaces véritablement traversables par les joueurs, Zone d’orage a également une grande spécificité. En regardant le trailer, vous le verrez immédiatement : des canons, placés dans la zone Baromètre centrale, vous permettent de vous déplacer rapidement sur tous les points chauds de la carte. Tenez-vous prêts, puisque leur seule présence vous garantit plusieurs choses : la possibilité de fuir efficacement un combat, d’optimiser au maximum votre loot, mais aussi de combattre dans les airs puisque vos capacités ne sont pas désactivées pendant le saut. Baromètre sera déjà par nature une zone tendue, mais ces canons vont naturellement la rendre ultra dynamique. Savoir jouer de leurs attributs sera un atout primordial pour pouvoir dominer la carte, et leur simple présence pourrait bien influencer le choix des Champions des équipes adverses.

Outre le fait que cette nouvelle carte soit 15% plus grande que Bord du Monde, la carte la plus grande jusque là, en termes d’espaces véritablement traversables par les joueurs, Zone d’orage a également une grande spécificité. En regardant le trailer, vous le verrez immédiatement : des canons, placés dans la zone Baromètre centrale, vous permettent de vous déplacer rapidement sur tous les points chauds de la carte. Tenez-vous prêts, puisque leur seule présence vous garantit plusieurs choses : la possibilité de fuir efficacement un combat, d’optimiser au maximum votre loot, mais aussi de combattre dans les airs puisque vos capacités ne sont pas désactivées pendant le saut. Baromètre sera déjà par nature une zone tendue, mais ces canons vont naturellement la rendre ultra dynamique. Savoir jouer de leurs attributs sera un atout primordial pour pouvoir dominer la carte, et leur simple présence pourrait bien influencer le choix des Champions des équipes adverses.

Outre le fait que cette nouvelle carte soit 15% plus grande que Bord du Monde, la carte la plus grande jusque là, en termes d’espaces véritablement traversables par les joueurs, Zone d’orage a également une grande spécificité. En regardant le trailer, vous le verrez immédiatement : des canons, placés dans la zone Baromètre centrale, vous permettent de vous déplacer rapidement sur tous les points chauds de la carte. Tenez-vous prêts, puisque leur seule présence vous garantit plusieurs choses : la possibilité de fuir efficacement un combat, d’optimiser au maximum votre loot, mais aussi de combattre dans les airs puisque vos capacités ne sont pas désactivées pendant le saut. Baromètre sera déjà par nature une zone tendue, mais ces canons vont naturellement la rendre ultra dynamique. Savoir jouer de leurs attributs sera un atout primordial pour pouvoir dominer la carte, et leur simple présence pourrait bien influencer le choix des Champions des équipes adverses.