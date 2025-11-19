ARC Raiders : les meilleurs paramètres graphiques, audio et de gameplay

Avant de vous retrouver face à Kameto et sa squad sur ARC Raiders , on vous recommande fortement de passer dans les menus pour avoir les paramètres optimaux. Entre visibilité maximale, optimisation parfaite et commandes naturelles qui vous aident à performer, découvrez nos conseils pour être au top et looter un maximum.

01 Les options graphiques

Désactiver le flou de mouvement. C’est plus ou moins la première chose à faire sur tous les jeux depuis quelques années. On comprend les développeurs, c’est cinématique et “épique”, mais c’est aussi un réglage qui vient entraver la visibilité, rend tout brouillon à chaque mouvement, et donne globalement mal au crâne. Pour l’enlever, allez dans Graphismes, descendez un peu jusqu’à trouver “Flou cinétique” et désactivez-le.

Dans le cas où vous voudriez profiter d’une immersion maximale, histoire de vous croire dans un film (dans lequel le personnage principal se fait surprendre par des ennemis toutes les 5 secondes), vous pouvez évidemment le laisser.

Champ de vision. Puisque nous sommes sur un jeu à la troisième personne (communément appelé TPS), on est probablement sur l’une des options les plus importantes. En poussant le champ de vision au maximum, vous aurez un meilleur point de vue sur la situation, et pourrez potentiellement apercevoir un ennemi lorsque vous et lui êtes séparés par un mur.

Résolution et synchronisation verticale. Comme souvent, si votre écran est assez récent et a une bonne vitesse de rafraîchissement, désactivez la synchronisation verticale. Si vous n’avez pas de tearing, le seul cas de figure dans lequel vous pouvez le laisser activé, c’est si le G-SYNC est activé sur votre moniteur avec le mode Faible latence Nvidia Reflex. En ce qui concerne la résolution, choisissez toujours l’option qui correspond à 100% (et donc à la taille de votre moniteur). Ces deux conseils sont valables pour n’importe quel jeu.

Le DLSS Nvidia. Hop hop hop : tous ceux qui jouent sur console ou possèdent une carte AMD, ou toute autre GPU qui n’est pas Nvidia, nous vous invitons à passer ces lignes. Dans le tableau Résolution & Anti-aliasing et “Qualité NVIDIA DLSS”, optez pour “Qualité”, et sur Modèle NVIDIA DLSS, sélectionnez “Transformer”. Vous pouvez faire des tests, mais ces paramètres donnent le meilleur rapport qualité visuelle/FPS/visibilité en jeu.

Avoir la meilleure visibilité possible est primordial © Embark Studios

Ray tracing. Si on reste dans les réglages estampillées Nvidia (qu’il faut évidemment prononcer en chuchotant), mettez le NVIDIA RTX Global Illumination en Statique. Si vous souhaitez ne pas être gêné par des changements de luminosité, c’est très pratique, et surtout, cela impacte énormément (jusqu’à 23%) le nombre de FPS (images/frames par seconde) affichés en jeu.

Les ombres. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, une ombre, ça pèse lourd. En tout cas, c’est vrai si on parle de RAM, processeurs et cartes graphiques. Pour soulager un peu votre machine, et mieux voir dans les zones sombres, il est conseillé de mettre cette option sur Faible.

Post-traitement. Voici une nouvelle option qui peut pousser votre PC à souffler comme une locomotive de l’époque victorienne. Pour gagner encore en fluidité, c’est ici que vous gratterez quelques images par seconde, avec un impact minimum sur les graphismes.

Effets. La touche finale pour maximiser les performances de votre machine. Même sur Faible, vous remarquerez à peine la différence.

Végétation. Malgré les rumeurs, ce paramètre n’impacte pas la taille ou la visibilité dans les buissons qui servent de cachette aux joueurs. Il est ici question du nombre de mousses et de touffes d’herbes au sol sur la carte, vous pouvez donc rester sur Épique.

Résolution illumination globale. Encore une fois, vous avez ici un bon moyen de soulager votre ordinateur avec un impact visuel quasi nul.

02 Les options liées au gameplay

L'écran des paramètres sur ARC Raiders © Embark Studios

Activer le mode nuit dans les paramètres sonores. Cela entraîne une compression de son. Ainsi, les sons forts comme l’explosion des grenades sont moins prédominants, alors que les autres, à l’image des bruits de pas, sont rehaussés dans le mix. Est-ce que c’est du tryhard ? Un peu. Mais après tout, on n’est pas là pour récolter deux pauvres câbles avant de se faire abattre dans le dos. Si vous avez un excellent casque et une ouïe encore acérée, vous pouvez potentiellement passer cette étape.

Customiser votre réticule. Dans l’onglet accessibilité des réglages, vous pouvez modifier la couleur, la taille et l’opacité de votre crosshair. Il est même possible de changer la forme du réticule (si vous êtes d’humeur fantaisiste) en activant “Remplacer forme du réticule”. Globalement, les joueurs de haut niveau utilisent des couleurs qui se distinguent dans la palette du jeu. Sur Battlefield 6, le bleu turquoise marche très bien. Ici, on est plutôt sur le vert. Vous trouvez ça hideux et ça vous sort de l’immersion ? Pas de souci. Nous, on est simplement là pour vous donner des tips, libre à vous de les utiliser.

03 Les options liées aux commandes

Recharger en priorité. Pour les joueurs console : Dans l’onglet Manette, rendez-vous sur l’option “Comportement Interagir/Recharger” et sélectionnez “recharger en priorité”. Comme les touches pour recharger et pour fouiller sont les mêmes, cela vous évitera de vous retrouver à fouiller un coffre de voiture en plein combat au lieu de recharger votre arme. C’est un détail, mais cela peut changer votre sortie de A à Z.

Les préférences personnelles. Qu’il soit question de changer d’épaule pour mieux voir un ennemi derrière un mur, de lancer une glissade de manière plus simple ou de sprinter en restant appuyé ou non, tout cela dépend de votre setup. Souris à boutons multiples ou non, prenez le temps de régler tout cela pour être le plus à l’aise possible quand il sera temps d'utiliser votre arme.

Il ne vous reste plus qu’à lancer une partie et mettre à profit tous ces conseils de grand-mère pour enfin être à armes égales avec Kameto et autres habitués des jeux compétitifs.