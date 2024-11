Toutes les réponses à vos questions après le final d’Arcane

Vous venez de terminer les derniers épisodes d' Arcane et, oui, c'est vraiment la fin... probablement. Si, pour une raison ou une autre, vous n'avez pas encore terminé Arcane, gardez cet article pour plus tard et fermez-le immédiatement. Il est tout simplement bourré de spoilers de la taille de Runeterra.

La deuxième saison d'Arcane nous a offert des heures de narration à couper le souffle et de chaos débridé, chaque épisode s'intensifiant jusqu'à ce que la série connaisse une fin déchirante. Riot Games et Fortiche ont volontairement laissé planer le doute sur le destin de la plupart des champions, mais ont également disséminé de nombreux indices pour nous permettre de reconstituer les faits.

Après avoir creusé dans l'histoire de League of Legends , les easter eggs d'Arcane et les théories de fans, nous avons les réponses à toutes vos questions, même celles qui concernent la prochaine série de Riot Games.

01 Jinx est-elle morte à la fin d'Arcane ?

C’est le plus grand mystère d'Arcane : Jinx a-t-elle survécu à l'explosion ? Le plus gros twist, mais aussi le moment le plus controversé, a été le sacrifice de Jinx pour sauver Vi à la toute fin de la saison, tuant ainsi l'un des personnages les plus aimés de la franchise.

Cependant, quelques détails clés suggèrent que Jinx a miraculeusement survécu.

Est-ce la dernière qu'on voit Jinx ? © Netflix

Tout d'abord, quelques téléspectateurs aux yeux d'aigle ont remarqué qu'une petite ligne violette s'étendait une fraction de seconde avant l'explosion. Cette ligne ressemble à la traînée habituelle de Jinx lorsqu'elle s'élance à toute vitesse dans la série, en utilisant le Shimmer que Singed lui a injecté dans la saison 1.

Ensuite, nous avons un autre indice important : lorsque nous voyons Caitlyn examiner les plans d'un bâtiment, elle remarque les conduits d'aération sur le côté. Avec un sourire en coin, tout en tenant une partie de la grenade de Jinx, Caitlyn semble croire que Jinx s'est échappée par ces conduits et qu'elle est probablement encore en vie. Et on comprend aussi pourquoi Jinx ne donne pas de signe de vie, elle veut que Vi profite de la sienne sans se soucier d'elle.

Les derniers plans suggèrent également que Jinx est toujours en vie. Vous avez sans doute remarqué le texte classique de Jinx qui clignote « fin » dans la dernière image, mais avez-vous remarqué la référence à un bateau de Piltover ? Il s'agit d'un plan très similaire à celui du tout premier épisode d'Arcane, où une jeune Powder disait : « Un jour, je monterai dans l'un de ces engins ».

Cela pourrait suggérer que Jinx a quitté Piltover pour commencer une nouvelle vie. Peut-être apparaîtra-t-elle dans une nouvelle région lors de la prochaine série ? Quoi qu'il en soit, il est fort probable qu'elle soit toujours en vie.

02 Qu’est-il arrivé à Jayce et Viktor à la fin d’Arcane ?

Viktor et Jayce sont-ils en vie ? © Netflix

Le sort de Jayce et Viktor est beaucoup moins clair. Après s'être sacrifiés pour arrêter l'anomalie et sauver Piltover et Zaun, les deux scientifiques disparaissent dans les airs. Bien qu'ils soient apparemment morts, nous ne voyons pas leurs corps, ce qui a évidemment donné lieu à des spéculations.

Certains fans pensent que les deux scientifiques sont peut-être encore en vie, mais dans une chronologie différente de celle qu'ont connue Ekko, Heimerdinger et Jayce dans l'épisode 7, après avoir été aspirés par l'anomalie. Quoi qu'il en soit, Riot a laissé de la place pour le retour de Jayce et Viktor, mais il est difficile de prédire comment.

03 Heimerdinger est-il mort ?

Bonne nouvelle, Heimer est lui aussi probablement en vie.

Heimerdinger a bien profité de sa nouvelle dimension © Riot Games

Bien que LoL soit sorti il y a 15 ans, on sait très peu de choses sur les Yordles, l’espèce d’Heimerdinger. Cependant, il est dit que les Yordles sont immortels. Au lieu de mourir, ils réapparaissent dans leur ville natale de Bandle. Là encore, nous ne savons presque rien de cette région, si ce n'est qu'il existe de nombreux portails qui permettent aux Yordles de voyager dans tout Runeterra.

Il est donc possible que Heimerdinger retourne à Piltover. Cependant, il est difficile de savoir dans quelle chronologie. Au moins, où qu'il soit, vous pouvez être sûr que le professeur trouvera de nouveaux élèves à guider.

04 Ambessa est-elle définitivement partie ?

Enfin, nous avons une information facilement vérifiable. Ambessa Medarda a été tuée par LeBlanc dans le dernier épisode, malgré les efforts de Mel.

Étant donné qu'elle vient tout juste de faire son apparition dans le jeu, Ambessa était le choix le plus simple. Elle ne suscite pas le même attachement émotionnel que Vi ou Warwick (qui, grâce à ses pouvoirs de régénération, est vraisemblablement toujours en vie). De plus, comme Ambessa terrorisait les joueurs en soloqueue avec ses 3 000 dashs, la plupart des joueurs de LoL étaient probablement heureux de la voir disparaître.

Ambessa ne recule jamais © Netflix

Mais pour ceux qui aiment vraiment Ambessa, vous avez de la chance. Son histoire est encore loin d'être terminée, puisqu'elle fera l'objet d'un roman dédié l'année prochaine, intitulé Ambessa : Chosen of the Wolf.

Et il ne faut jamais dire jamais. Elle pourrait d'une manière ou d'une autre être ressuscitée dans la prochaine série de Riot. Il pourrait y avoir d'autres manigances dans la ligne temporelle ou, rappelons-le, elle est alliée à Singed, qui vient de réussir à ramener sa fille à la vie. C'est une possibilité tout à fait envisageable.

05 Y aura-t-il de nouvelles saisons d’Arcane ?

Pour en finir avec les mauvaises nouvelles, Riot Games a déjà confirmé qu'Arcane, en tant que série, était terminée. Il n'y aura pas de prochaine saison.

Reverra-t-on les personnages d'Arcane ? © Netflix

Cependant, Riot a également confirmé qu'ils travaillaient déjà sur plusieurs nouvelles séries et que le développement de la prochaine était en cours depuis un an.

De plus, même si Arcane est terminé, Riot a clairement laissé la porte ouverte à la poursuite de l'histoire de ses personnages. Singed et Mel se rendront tous deux à Noxus. Orianna vient d'être présentée. Vi et Caitlyn continueront à se battre pour protéger Piltover et Zaun. Jinx pourrait apparaître et semer le chaos ailleurs.

Il y a beaucoup d'opportunités pour des caméos, et certains des personnages d'Arcane qui pourraient voir leur histoire se poursuivre.

06 L’univers étendu d’Arcane : les régions potentielles pour de nouvelles séries

Noxus devrait arriver prochainement sur nos écrans. © Riot Games

Riot Games a d'ores et déjà confirmé que trois nouvelles régions feraient l'objet d'une attention particulière dans les trois séries à venir. Dans une interview avec le créateur de contenu Necrit, le showrunner d'Arcane, Christian Linke, a révélé qu’il s'agissait de Noxus, Ionia et Demacia.

Les fans d'Arcane connaissent déjà Noxus. Il s'agit d'un empire redoutable et brutal dirigé par des seigneurs de guerre et des combattants avides de pouvoir et d'expansion. Comme l'a dit Ambessa, les Noxiens sont convaincus que la plupart des problèmes peuvent être résolus sur le champ de bataille.

Ionia est tout le contraire : une île spirituelle où la magie naturelle est omniprésente. Cependant, dans le lore de League of Legends, Noxus envahit Ionia, on en a eu un aperçu dans la vidéo de la cinématique de League of Legends Awaken ci-dessous.

Cette guerre sera probablement le point central de la prochaine série. Comme nous l'avons mentionné dans nos prédictions pour l'Acte 3, la poursuite du partenariat entre Singed et Noxus conduira à des événements horribles à Ionia, et c'est peut-être là que les liens d'Arcane avec la nouvelle série commencent.

De son côté, Demacia est un royaume qui a été créé pour servir de refuge à la magie. Il a une rivalité historique avec Noxus et les deux nations ont mené de nombreuses guerres l'une contre l'autre. Jarvan IV, qui apparaît sur une bannière pour une pièce de théâtre dans Arcane, devient roi après le décès de son père. Il pourrait être le personnage central d'une future série.

07 Les étoiles montantes de Runeterra : les personnages potentiels des prochaines séries

Avec trois nouvelles régions sur lesquelles se concentrer, il y a une tonne de personnages qui pourraient apparaître.

L'un d'entre eux a été fortement suggéré, voire confirmé, il s'agit de Swain. C'est un général qui prend le contrôle de Noxus en utilisant les pouvoirs magiques qu'il a reçus d'un démon, Raum.

Des corbeaux sont apparus tout au long de la série, ce qui laissait supposer que Swain surveillait de près les événements de Piltover et de Zaun. Nous savons maintenant que c'est bien le cas, puisque nous avons vu son corbeau caractéristique à trois yeux dans les derniers instants de la série. Cela suggère également qu'il possède déjà les pouvoirs de Raum, quelque chose qui est censé se produire après le début de l'invasion de Ionia, cela pourrait compliquer la chronologie de la prochaine série.

Swain a suivi les événements de près © Netflix

Darius, l'un des guerriers les plus redoutés de la région, dirige l'une des principales divisions de Swain. Et s'il apparaît, son frère Draven, gladiateur arrogant, suivra certainement.

Arcane a déjà fait référence à Riven, un champion qui joue un rôle central dans l'affrontement entre Ionia et Noxus. Les runes vertes qu'Ambessa utilise pour se battre ressemblent beaucoup aux fragments de la lame de Riven qui figurent dans le jeu de cartes Legends of Runeterra.

En ce qui concerne les Ioniens, Irelia et Akali sont des personnages populaires et importants pour l'invasion de Noxus. Il est possible aussi que l’intrigue aborde les ninjas Shen, Zed et Kennen de l'Ordre Kinkou. On peut aussi imaginer que Riot voudra également intégrer Ahri, un autre de ses champions les plus populaires.

Les runes d'Ambessa ressemblent à celle de Riven © Riot Games

Par ailleurs, tout ce qui concerne Demacia verra très certainement apparaître les frères et sœurs emblématiques Garen et Lux. Leur inclusion serait une excellente occasion de voir Sylas et l'histoire de sa rébellion contre le royaume et sa rhétorique anti-mage.

08 Que faire après avoir terminé Arcane ?

Il est difficile de ne pas se sentir vide après avoir terminé une série aussi brillante, mais l'expansion constante du monde de Riot signifie qu'il y a beaucoup d'autres façons de profiter de Runeterra en attendant la prochaine série.

Si vous ne l'aviez pas encore compris, LoL possède un lore incroyablement vaste, avec des histoires sur les 169 champions du jeu qui sont toutes accessibles gratuitement sur le site officiel.

Bien sûr, vous pouvez aussi commencer à jouer à LoL, le jeu qui a inspiré Arcane et qui ne perd pas en popularité depuis son lancement il y a 15 ans.

