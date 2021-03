Ogier termine dans le mur

"C'était le dernier vrai virage. Les pneus étaient finis, on est parti un peu trop en travers, on a tapé le mur de neige et l'avant s'y est planté. À 100m de l'arrivée, c'est dommage" expliquait le Français samedi soir. C'est un week-end à oublier de toute façon. C'est une fin de journée difficile pour nous, mais je veux remercier les personnes qui nous ont aidés à dégager la voiture. On passe à autre chose, il y aura des jours meilleurs !" Reparti dimanche pour tenter de marquer des points lors de la Power Stage, Ogier doit se contenter d’une petite unité après sa cinquième place acquise sur cette ultime spéciale de l’épreuve. Le Tricolore repart de Finlande en troisième position du général.