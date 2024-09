L'histoire de Born To Fly, le film sur l’ascension d’Armand Duplantis

Avant de regarder Armand Duplantis défier Karsten Warholm en direct sur la Red Bull TV dans un 100 mètres de feu, le réalisateur de Born To Fly nous raconte l'histoire de ce documentaire au long cours.

Born to Fly , c’est l'histoire d’un coup de chance. J'avais 21 ans, et je vivais avec mes parents dans ce que ma mère appelait affectueusement mon « report permanent » de l'université.

Les choses ne se passaient pas comme je l'avais prévu. J'avais longtemps rêvé d'imiter John Singleton (avec un long métrage et des récompenses à mon actif dès mon plus jeune âge) mais la réalité s'imposait rapidement. J'avais besoin de travailler sur quelque chose de nouveau et d'inspirant. Quelque chose qui me donnerait de l'énergie et me motiverait à prendre des risques. Comme Bilbo Baggins, j'avais besoin d'une aventure.

Cette aventure est devenue Born to Fly, un long métrage documentaire sur un jeune perchiste de ma ville natale, Armand 'Mondo' Duplantis . Elle m'a conduit dans six pays différents en l'espace de cinq ans et demi, et je me suis retrouvé à voler avec des compagnies aériennes aujourd'hui disparues. Et comme dans un film bien cliché, tout a commencé lorsque j'ai lu le journal local un matin de 2017.

L'article décrivait les succès d'un sauteur à la perche de notre ville, détenteur du record du monde junior. Je me suis souvenu du nom de famille, Duplantis, parce que tout le monde dans notre ville connaissait cette famille d'athlètes qui avait construit un sautoir artisanal (pour faire du saut à la perche) dans son jardin, mais nous ne savions pas grand-chose d'eux.

La passion de la perche dès son plus jeune âge © Duplantis Family

Ça a été un vrai moment d'illumination. Il y avait quelque chose de magique dans le fait qu'un enfant se lance dans un voyage pour devenir le meilleur dans un domaine aussi obscur que le saut à la perche. Dès le départ, j'ai pensé à Mondo comme à un prodige des échecs : quelqu'un qui excelle dans une discipline que peu de gens comprennent.

J'ai d'abord contacté le père de Mondo, Greg, qui m'a donné le numéro de téléphone d’Armand. J'ai envoyé à Mondo un texto de la taille comme un roman, lui expliquant pourquoi il devait me laisser commencer à capturer son histoire en temps réel et comment cela pourrait donner lieu à un film incroyable sur le long terme. Comme il n’était encore qu’un adolescent, Mondo n'a pas été très loquace dans sa réponse. Il a simplement répondu : “Je veux dire… bien sûr, pourquoi pas“.

Je suis parti de cette réaction tempérée et je me suis lancé : j'étais en train de réaliser un documentaire.

Le film est très vite devenu un être à part entière. Les deux premières années, je me rendais simplement avec ma caméra au lycée situé en bas de la rue de la maison de mes parents, je retrouvais Mondo en train de s'échauffer sur la piste d'athlétisme après la sonnerie, et je commençais à filmer. Je ne savais pas vraiment ce que j'étais censé filmer, et c'est embarrassant, ça se voyait. Néanmoins, on a quand même des extraits assez fous.

L'histoire comprenait aussi une saga sur le passage à l'âge adulte entre un garçon et son père Brennan Robideaux, réalisateur de Born To Fly

J'ai tout de suite remarqué l'intensité de Mondo, surtout envers lui-même. Après chaque saut, il était évident qu'il décomposait chaque petit détail, c’est devenu un thème central du film. Depuis son enfance, Mondo a ce “feeling” unique. Il n'a jamais pu le décrire avec précision, mais ce sentiment le poursuit encore aujourd'hui. Si ses « sensations » ne sont pas bonnes lors d'un saut, il doit déterminer dans son esprit ce qui n'a pas fonctionné.

En saut à la perche, chaque phase du saut est importante et il y a littéralement des centaines de micro-événements qui se produisent pendant ces 10 secondes. Chaque mouvement du corps, chaque pas sur la piste d'élan, la vitesse, le contrôle de la perche, le fait de la planter aussi précisément que possible, le placement des bras, la force centrale et le contrôle du corps sont autant d'éléments qui entrent en ligne de compte dans chaque saut. Le saut à la perche est une épreuve extrêmement technique, mais il faut plus qu'une bonne technique pour devenir un grand athlète. Rares sont ceux qui ont un « feeling » pour ce qu'ils font et une capacité à traduire ce ressenti dans leur performance. Mondo a cette capacité depuis son plus jeune âge.

Au fur et à mesure du tournage, les différentes facettes de cette histoire ont commencé à émerger. Elle est devenue plus qu'une simple documentation sur le succès d'un jeune prodige de la piste. L'histoire comprenait aussi une saga sur le passage à l'âge adulte entre un garçon et son père.

Greg Duplantis était l'un des meilleurs sauteurs à la perche d'Amérique à son apogée. Il a battu de nombreux records du monde dans les lycées et s'apprêtait à devenir champion olympique. Mais son histoire s'est terminée plus tôt qu'il ne l'espérait, car il n'a jamais réussi à se qualifier avec l'équipe olympique des États-Unis en raison de ses mauvaises performances aux essais américains (sans doute la compétition la plus intense au monde) où un seul jour peut façonner tout votre avenir). Le rêve de toute une vie de devenir un athlète olympique américain s'est achevé après quatre échecs aux essais. Une fin peu glorieuse après 12 années consécutives de dévouement, d'entraînement et d'une vie entière de préparation.

Même s'il est né et a grandi aux États-Unis, Duplantis représente la Suède © Adam Klingeteg

Il y a aussi l'histoire de la mère de Mondo, Helena, une heptathlonienne suédoise talentueuse qui est venue aux États-Unis grâce à une bourse d'études en athlétisme, où elle a rencontré Greg. Comme son mari, elle était obsédée par le sport, ce qui s'est répercuté sur leurs enfants. Le sport n'était pas seulement une activité à laquelle ils s'adonnaient comme les autres enfants, il les accaparait.

Aussi, lorsque l’université du coin a mis en vente son vieux sautoir, la tentation a été trop grande et la famille Duplantis a acheté l'ensemble de l'installation, réassemblant la structure massive dans leur modeste jardin. Elle est devenue leur terrain de jeu.

L'histoire d'Helena m'a également fait prendre conscience que la plupart des compétitions d'athlétisme se déroulent en Europe. Si je voulais saisir son histoire, cela signifiait que j'allais devoir me rendre à l'étranger plusieurs fois par an dans un futur proche.

La réalisation de Born to Fly a été une expérience dont une version plus jeune de moi-même n'aurait pu que rêver. Brennan Robideaux

Être seul pendant les quatre premières années a été très difficile, et j'ai dû me débrouiller tout seul pour traverser le monde. Pendant cette période, je ne pouvais pas me permettre d'emporter plus d'une valise, et j'emportais donc une quantité ridiculement petite de vêtements afin de maximiser la quantité de matériel de prise de vue que je pouvais emporter. Il n'y avait pas d'assistants, pas d'assistant personnel, pas de chauffeur ni de producteur. Il n'y avait que moi, mon sac de caméra surdimensionné et mon linge malodorant, qui se rendaient à autant de compétitions, d'entraînements et d'événements que je pouvais me le permettre.

J'ai souvent dû payer des frais exorbitants parce que mon bagage à main était en surpoids. Je me suis rendu compte que les compagnies aériennes pouvaient discriminer le poids de mon bagage mais pas mon propre poids, ce qui m'a conduit à une technique ridicule que j'ai utilisée pendant des années. J'ai commencé à porter un grand manteau et j'ai mis tous les objectifs, tous les câbles, tous les microphones et toutes les piles dans mes poches. Après l'enregistrement, je me rendais immédiatement dans les toilettes pour refaire mon bagage à main. Malheureusement, les compagnies aériennes à bas prix ont dû s'apercevoir de mon astuce, car elles ont commencé à employer une deuxième ligne de défense en pesant les sacs non seulement lors de l'enregistrement, mais aussi au moment de l'embarquement. J'ai donc dû porter tout mon équipement pendant le vol de plusieurs heures. Je n'oublierai jamais le regard de l'hôtesse qui a pesé mon bagage à main, jeté un coup d'œil à ma personne gonflée qui, je suppose, ressemblait à l'équivalent de deux enfants empilés l'un sur l'autre dans un trench-coat, et roulé des yeux avant de me laisser passer.

L'histoire de Mondo, c'est aussi celle d'une détermination sans pareille © Duplantis Family

Rétrospectivement, ces difficultés sont devenues quelques-uns de mes meilleurs souvenirs de la réalisation du film. L'une des difficultés rencontrées au début était simplement mon état d'esprit : voyager jusqu'en Europe pour filmer une journée lors de laquelle Mondo perd… À l'époque, c'était plus dévastateur pour moi que pour lui. J'avais si peu d'argent à gaspiller et je me demandais si mon rêve de documenter ce prodige valait le risque financier que je prenais. Bien sûr, avec le recul, je reconnais l'importance de chaque obstacle pour l'histoire. Ce qui rend Born to Fly attrayant, c'est qu'il capture les luttes d'un athlète qui veut être le meilleur. Et le chemin pour devenir le meilleur n'est pas sans embûches, il s'agit d'une randonnée de 1 000 miles sur terrain boueux. Il faut des années pour l'accomplir. C'est le parcours d'un véritable héros, et j'ai pu l'immortaliser.

J'ai assisté à la fois aux moments les plus bas et les plus hauts. L'histoire de Mondo est celle d'une détermination viscérale. Parfois, cette détermination et cet entêtement l'ont freiné, mais une fois qu'il a été capable de relier tous les points (la maturité mentale, la force physique et le désir sincère d'être le meilleur) l'histoire s'est écrite.

Duplantis est désormais un multiple recordman du monde © Adam Klingeteg

La dernière année, une équipe s'est formée autour de moi, un budget a été financé et ce petit film indépendant pour lequel j'avais dépensé toutes mes économies est devenu un projet d'envergure : documenter l'histoire du passage à l'âge adulte de l'un des plus grands athlètes de notre génération.

La réalisation de Born to Fly a été une expérience dont mon jeune moi n'aurait pu que rêver.

