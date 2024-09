Duplantis bat Warholm : revivez cet affrontement unique sur 100m !

Malgré l’ambiance bon enfant, la tension était palpable alors que deux des plus grandes stars actuelles de l’athlétisme se lançaient dans un nouveau défi. Armand « Mondo » Duplantis , serial recordman du monde de saut à la perche (qui vient de passer une barre à 6,26 mètres), affrontait Karsten Warholm , spécialiste du 400 m haies et recordman depuis ses 45,94 secondes à Tokyo.

Tout a commencé avant une compétition d'athlétisme en 2023. Warholm avait fait un commentaire sur la forme physique de Duplantis lors d'une séance d'entraînement où les deux s’étaient croisés sur la piste, et les choses se sont enchaînées. Il disait que j'avais l'air rapide, et j'ai dit : “Faisons la course”, se souvient Duplantis. Warholm a accepté le défi : “Avec mon ego et la haute opinion que j'ai de moi-même, je devais accepter”, a déclaré le Norvégien.

Karsten Warholm vs Mondo Duplantis – 100m sprint Regardez Karsten Warholm, détenteur du record du monde sur 400m haies, et Mondo Duplantis, dix fois recordman du saut à la perche, s'affronter sur un sprint de 100 mètres.

Le 100m n'est pas leur spécialité, mais ils pensaient tout de même pouvoir l’emporter. Et comme l'a dit Duplantis : “je n'aurais jamais défié Warholm dans une course si je ne pensais pas pouvoir gagner”.

Pour ne pas être en reste, Warholm a déclaré : “Mondo, tu vas devoir te méfier de moi parce que je vais être rapide”.

Les deux athlètes se sont affrontés sur 100 mètres le 4 septembre 2024 à Zurich, en Suisse. Le perdant devait porter la veste du vainqueur lors de la Ligue de diamant de Zurich qui débutait le lendemain. Les deux athlètes sont entrés sur la piste, déterminés à gagner.

Mondo l’emporte !

La course a été serrée de bout en bout © Diego Menzi/Red Bull Content Pool

C'était serré, les deux athlètes ont tout donné, mais Duplantis a été d’une vitesse inouïe pour terminer en 10.37s. Le Suédois s’est même permis de jeter un coup d'œil sur Warholm au moment de franchir la ligne d'arrivée. Bien qu'il n'ait pas gagné, Warholm a battu son record personnel avec 10.47s.

Mondo Duplantis, visiblement ravi après la course, a exprimé sa joie en déclarant : “Je suis super content ! Comment pourrais-je ne pas l'être ? Il ne fallait pas me tester ! Il ne fallait pas me tester”.

Un échange de maillot loin d'être anodin © Diego Menzi/Red Bull Content Pool

Warholm, réputé pour son rythme effréné sur 400m haies, s'est montré bon perdant, faisant l'éloge de son rival et ami : “Vous savez quoi ? Je dois le reconnaître, il m'a battu à la loyale aujourd'hui”, a déclaré Warholm. “C'était une belle course, et il est bien sorti des blocs.”

Cela fait vraiment du bien aujourd'hui, et cela fera encore plus de bien demain Armand Duplantis

Pour Warholm, la défaite s'accompagne d'une touche d'humour : en guise de pénalité pour avoir perdu le défi amical, il portera les couleurs de la Suède lors de la prochaine épreuve de la Diamond League à Zurich le 5 septembre. “Cela fait vraiment du bien aujourd'hui, et cela fera encore plus de bien demain”, a déclaré Mondo avant de remettre à Warholm le maillot suédois et d'ajouter : “Il est tout à toi, mon frère”.

Deux athlètes d'élite et un show à la hauteur © Diego Menzi/Red Bull Content Pool Mondo l'emporte de peu © Diego Menzi/Red Bull Content Pool

Si cette petite pique ludique souligne la nature amicale de leur compétition et alimente la rivalité scandinave, elle peut aussi offrir à Warholm un avantage inattendu. Il pourrait bénéficier du soutien de la part du public suèdois pendant les épreuves du lendemain (puisqu’il portera les couleurs bleu et jaune de la nation voisine).

Après cette course historique, tous les regards se tournent vers les prochaines échéances. Et qui sait, après avoir battu dix fois le record du saut à la perche, peut-être qu’Armand Duplantis passera un jour sous la barre des 10 secondes (même s’il a plutôt l’habitude de passer par-dessus).