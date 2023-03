À l’avant et à l’arrière, deux mécaniciens soulèvent la monoplace à l’aide d’un “lève-vite” et sont assistés, en cas de problème, par un remplaçant disposant du même matériel. Trois mécaniciens s’affairent sur chaque roue : le premier dévisse et revisse l’écrou à l’aide d’un pistolet pneumatique, le second retire le pneu usé et le troisième fixe le neuf. Dans le même temps, deux autres personnes inspectent les dispositif d'aération et stabilisent la voiture. Le dernier, positionné à l’avant, vérifie que la voie est libre et donne le signal. Un ajustement peut également être effectué sur les ailerons, en cas de besoin. “L'équipe ne change jamais, sauf en cas de maladie ou d'empêchement, auquel cas il y a un remplaçant pour chaque poste,

. Le pilote, aussi, a un rôle à jouer : lancé à 60km/h dans la voie des stands, il doit immobiliser sa monoplace au centimètre près, en respectant le marquage au sol et les positions prédéfinies en amont. Le moindre décalage peut coûter de précieux dixièmes, voire une seconde entière.