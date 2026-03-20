Arvid Lindblad, la nouvelle tête d'affiche du sport automobile indien

Les exploits d’ Arvid Lindblad en formule de promotion lui ont valu de nombreux éloges au fil des années, au point d’être qualifié de talent générationnel.

Originaire de Virginia Water, dans le Surrey en Angleterre, le pilote a débuté en monoplace en 2022 et a rapidement gravi les échelons. Il est devenu le plus jeune pilote à remporter une course en Formule 3 en 2024, avant de récidiver en devenant le plus jeune vainqueur d’une course de Formule 2 avec Campos Racing en 2025.

Ces performances impressionnantes ont permis à Lindblad de décrocher un baquet en Formule 1 , le pinacle de la course automobile en monoplace. Désormais engagé dans sa saison de débuts avec Visa Cash App Racing Bulls , le jeune homme de 18 ans a signé une remarquable huitième place pour sa première en F1 au Grand Prix d’Australie, devant son coéquipier Liam Lawson .

Lindblad a impressionné pour ses débuts en F1 à Melbourne © Getty Images/Red Bull Content Pool

Du karting à la monoplace

Lindblad a fait ses débuts en compétition sur le circuit national britannique de karting à l’âge de huit ans. Après plusieurs années de carrière en karting, principalement dans des compétitions britanniques et européennes, il est passé à la monoplace en 2022.

Dans le premier vlog de sa chaîne YouTube, il attribue à ses parents, travailleurs acharnés, l’état d’esprit combatif et la détermination qui l’ont mené jusqu’au sommet de ce sport.

Le jeune pilote a été populaire auprès des fans à Melbourne © Getty Images/Red Bull Content Pool

« Le travail d’abord. Pas de raccourcis. Être un combattant », dit-il dans la voix off de la vidéo. Et une conversation avec lui sur ses parents et ses origines fait écho à ce même système de valeurs.

« Je viens d’un milieu multiculturel et multiconfessionnel. Et c’est au cœur de ce que je suis », explique Lindblad.

Son nom complet – Arvid Anand Olof Lindblad – reflète cette identité multiculturelle. Arvid et Olof sont des prénoms issus des origines suédoises de son père, tandis qu’Anand est le prénom de son grand-père maternel, originaire du Bihar, en Inde.

À la découverte de ses racines

Après ses débuts avec Visa Cash App Racing Bulls en Australie, Lindblad est devenu seulement le troisième pilote d’origine indienne à courir en F1, dans les pas de Karun Chandhok et Narain Karthikeyan. S’il n’a pas connu le sport automobile en Inde de l’intérieur, il s’est attaché à en apprendre davantage sur son héritage indien.

« J’ai visité l’Inde en décembre 2024. C’était ma première fois dans le pays », révèle Lindblad. « Ma mère est née et a grandi au Royaume-Uni. » Mais ses parents viennent du Pendjab. Ils sont tous les deux médecins ; ils étudiaient à Delhi, où ils se sont rencontrés et sont tombés amoureux. Ensuite, ils ont déménagé au Royaume-Uni.

« Nous n’avons pas vraiment beaucoup de famille en Inde. Mon lien avec l’Inde passe surtout par mes grands-parents et par les souvenirs des endroits où ils ont vécu à Delhi. Donc, quand je suis venu en Inde, j’ai pu voir les lieux où mes grands-parents ont vécu leur vie de jeunes adultes. C’était un peu comme un retour à la maison, une sorte de lien familial. »

Lors de ses deux premières visites en Inde, Lindblad a tenu à découvrir le plus possible du pays, en profitant de ses paysages comme de sa gastronomie.

Lindblad devant la célèbre India Gate à New Delhi © Focus Sports/Red Bull Content Pool Quand je suis venu en Inde, j’ai pu voir les lieux où mes grands-parents ont vécu leur vie de jeunes adultes

« Jusqu’à présent, je suis allé à Delhi, Agra et Jaipur en décembre 2024, puis à Mumbai en décembre 2025 », dit-il. « J’ai vu le Taj Mahal à Agra, le Fort Nahargarh à Jaipur, la Porte de l’Inde et le mémorial Gandhi à Delhi. À Mumbai, j’ai visité la Porte de l’Inde et Marine Drive. »

« Quand j’ai visité Delhi l’an dernier, c’était davantage pour les musées, les monuments et les lieux touristiques, vous voyez. Mais à Mumbai, je voulais découvrir ce que c’est que de vivre en Inde. Donc nous avons visité un marché de vêtements et un marché alimentaire. J’ai mangé du fire paan et du vada pav. »

« Pour moi, le voyage de 2025, c’était ce genre de choses, vous voyez. Je voulais simplement vivre une expérience de la vie normale. L’expérience d’être un Indien en Inde. »

S’il a goûté à quelques spécialités à Mumbai, Lindblad n’est pas un novice en matière de cuisine indienne.

« J’ai mangé beaucoup de nourriture indienne en grandissant, parce que mes grands-parents sont des gens très traditionnels », explique-t-il. « Ils ont emporté leur culture et leur mode de vie au Royaume-Uni. Donc j’ai l’impression d’être né dans la culture indienne, parce que j’ai grandi en mangeant la cuisine indienne de ma nani (grand-mère maternelle en français, ndlr) ; j’adore le rajma, les chapatis et le dal – j’ai même essayé d’en cuisiner avec ma nani ! »

« J’ai aussi participé à des pujas à la maison et je suis allé au temple. Nous célébrons Diwali chaque année. »

Né et élevé en Angleterre, Lindblad ne parle qu’un peu hindi. Mais il espère passer davantage de temps en Inde afin d’apprendre à parler couramment hindi et pendjabi.

Une occasion s’est présentée en mars, lorsque Lindblad s’est rendu à Delhi pour le Red Bull Moto Jam 2026. Avant l’événement, il déclarait : « Ce sera incroyable de piloter une F1 dans les rues de Delhi. Ce sera encore plus spécial pour moi parce que ce sera mon premier showrun en tant que pilote de Formule 1, et le faire en Inde, avec mes origines et mon histoire, c’est évidemment quelque chose qui m’enthousiasme énormément. »

Lindblad a eu l’occasion d’emmener une F1 aux couleurs de VCARB en Inde © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

La F1 en Inde

Alors que Lindblad se concentre sur sa volonté de briller pour sa saison rookie en Formule 1, il a aussi réfléchi à l’avenir et à la possibilité d’un retour de la F1 en Inde. La dernière fois qu’une course a été organisée dans le pays, c’était en 2013, lorsque Sebastian Vettel s’était imposé sur le Circuit International Buddh.

« Ce serait vraiment génial si la Formule 1 pouvait de nouveau inscrire le Grand Prix d’Inde au calendrier. Évidemment, avec mon lien avec ce pays, j’adorerais courir ici. Mais aussi, vu le nombre de fans indiens de sport automobile, ils méritent d’avoir le plus haut niveau de compétition dans leur pays », dit-il.

« J’ai récemment commencé à faire des vlogs sur ma vie sur YouTube, et bien sûr je publie régulièrement sur Instagram. Chaque fois que je mets quelque chose en ligne, je reçois toujours beaucoup de messages de fans indiens qui me soutiennent et m’encouragent. »

« Ma vidéo où je cuisine avec ma grand-mère a suscité énormément de commentaires de gens qui disent qu’ils adorent le fait que je l’appelle nani parce qu’eux aussi appellent leur grand-mère nani. Les réseaux sociaux ont été un excellent moyen d’entrer en contact avec les fans indiens de sport automobile et j’espère continuer à bénéficier de leur soutien. »

De son côté, Lindblad emporte un peu d’Inde avec lui à chacune de ses courses.

« Évidemment, je cours sous le drapeau britannique. Mais je suis très, très fier de mes origines suédoises et indiennes », ajoute Lindblad. « Je suis très fier de représenter la Grande-Bretagne, la Suède et l’Inde chaque fois que je cours. Et je porte cela avec moi partout, c’est pourquoi les trois drapeaux font partie du design de mon casque, et je vais continuer ainsi. »