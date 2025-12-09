Voici le parcours d’Arvid Lindblad, des formules junior à Racing Bulls

Le nouveau pilote de Formule 1 de Visa Cash App Racing Bulls, Arvid Lindblad, est sur la voie rapide vers le succès en sport automobile depuis quasiment qu’il a appris à marcher. Le talent anglo-suédois s’est assis derrière un volant pour la première fois à trois ans, avant de rejoindre la pépinière de talents du Red Bull Junior Team en 2021, à seulement 13 ans.

Protégé de l’ancien champion du monde de Formule E Oliver Rowland, Lindblad s’est battu à travers les rangs du karting avant de passer aux formules de promotion à 15 ans, établissant ensuite le record du plus jeune vainqueur de course de l’histoire à la fois en FIA Formula 3 et en FIA Formula 2.

Aujourd’hui, à seulement 18 ans, il s’est vu confier un baquet aux côtés de Liam Lawson dans le line-up Visa Cash App Racing Bulls 2026. Lisez la suite pour découvrir comment Lindblad a gravi les échelons jusqu’à la Formule 1.

Le parcours record de Lindblad en F3 et F2 fait plaisir à voir © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool Il se concentre désormais sur ses débuts en F1 en 2026 © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

01 Le 20e pilote du Red Bull Junior Team à accéder à la F1

C’est une grande nouvelle pour le Championnat du monde FIA de Formule 1 2026, et une encore plus grande nouvelle pour Arvid Lindblad : après seulement une année en F2, il rejoindra Liam Lawson pour former l’effectif officiel de pilotes de Visa Cash App Racing Bulls l’an prochain.

« La progression fulgurante d’Arvid fait de lui l’un des jeunes talents les plus remarquables de la discipline », déclare Alan Permane, Team Principal de Visa Cash App Racing Bulls. « Ensemble, lui et Lawson forment un duo solide et dynamique, qui incarne l’ambition et l’esprit jeune de VCARB au moment où nous entrons dans une nouvelle ère de transformation pour la Formule 1. »

Lindblad est un autre diplômé de Campos Racing à atteindre la F1 © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool 2026 sera un gros défi et je sais que j’ai beaucoup à apprendre, mais je suis prêt à travailler en étroite collaboration avec l’équipe et à être à la hauteur. J’ai hâte de commencer. Arvid Lindblad

À seulement 18 ans, cette promotion fait de Lindblad le 20e pilote du programme Red Bull Junior Team à atteindre le sommet de la F1. En chemin, il a démontré une vitesse brute et un potentiel certain.

« Depuis que j’ai commencé ce voyage à cinq ans, mon objectif a toujours été d’être en Formule 1, donc c’est un moment de fierté de franchir cette étape », explique Lindblad. « Je suis extrêmement reconnaissant au Red Bull Junior Programme et à mon équipe personnelle pour leurs conseils, leur mentorat et leur confiance ; rien de tout cela n’aurait été possible sans leur soutien. 2026 sera un gros défi et je sais que j’ai beaucoup à apprendre, mais je suis prêt à travailler en étroite collaboration avec l’équipe et à être à la hauteur. J’ai hâte de commencer, ça va être une année excitante ! »

02 La carrière fait de records précoces d’Arvid Lindblad

Né à Londres en 2007, ce phénomène du volant s’est mis à la course au tournant des années 2010. Il a commencé par le motocross à l’âge de trois ans, avant de passer au karting à cinq ans. Là, il a rapidement attiré l’attention du Red Bull Junior Team, rejoignant ce programme très respecté à l’âge de 13 ans. En passant des karts aux voitures de course à part entière, Lindblad a rapidement maîtrisé la F4, puis est devenu le plus jeune vainqueur de Sprint F3 de l’histoire lors de ses débuts à Bahreïn en mars 2024, à seulement 16 ans.

Une double victoire à Silverstone est une performance marquante en F3 © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

La même année, il a réussi un doublé à domicile en remportant à la fois la course sprint et la course principale sur l’emblématique circuit de Silverstone. En septembre 2024, une montée en puissance express vers la redoutable F2 est arrivée lorsque Lindblad a rejoint la très respectée équipe Campos Racing. Là, il est devenu le plus jeune vainqueur de course de l’histoire de la F2 lors du sprint de Djeddah, avant de décrocher le titre de deuxième plus jeune poleman de l’histoire à Barcelone, derrière Théo Pourchaire. À partir de là, il était logique que les grandes ligues frappent à la porte.

03

Même s’il a été installé derrière un volant alors qu’il était encore tout petit, Lindblad affirme que sa route vers la F1 n’a pas toujours été un long fleuve tranquille. À ses débuts, sa mère n’était pas convaincue que le sport automobile puisse être un choix de carrière viable.

« Ma mère vient d’un milieu très académique. Elle n’a jamais imaginé que ce serait possible, donc au début c’était difficile », se souvient Lindblad. « Finalement, elle s’est prise au jeu, a fini par accepter que j’étais plutôt bon et qu’il y avait une chance que j’aille assez loin – et qu’il fallait qu’on se donne tous à fond en famille. »

La mère de Lindblad est indienne et son père suédois. Ensemble, ils ont aidé un Lindblad adolescent à trouver le bon équilibre entre les études et les courses à haute dose d’adrénaline. « Je travaillais très dur la semaine, je faisais mes devoirs et j’avais de bonnes notes, et alors j’avais le droit d’aller courir le week-end », se rappelle-t-il. « On a trouvé un compromis correct. »

Longtemps entre études et course, il est désormais à plein temps en F1 © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Lindblad se concentre désormais à plein temps sur la course, mais aussi récemment qu’en 2024, il cherchait encore à équilibrer études et moteurs. « Je prépare mes A-Levels », disait-il à l’époque. « J’aime plutôt bien l’école, en fait. On fait les choses à notre manière, mais avoir quelque chose pour me sortir la tête de la course est essentiel pour trouver le bon équilibre. »

Se concentrer sur quelque chose de complètement extérieur au sport est une bouffée d’air bienvenue. « Ce n’est pas stressant et ça ne me détourne pas de la course », expliquait-il. « Puis, quand j’ai des jours de repos et que je n’ai rien à faire, il s’agit de garder cet équilibre et de me changer les idées par rapport à la course. Comme nous le savons tous, ça peut parfois devenir très éprouvant, donc avoir cette coupure, c’est bien. Donc je prépare mes A-Levels. Je n’en ferai que deux – maths et chimie. »

Avec une carrière de haut niveau, faite de virages à très haute vitesse, qui se profile à grands pas, ce sont clairement les meilleures options.

04

Bien avant d’être appelé en F1, Lindblad avait déjà la série en ligne de mire. Il se souvient de la F1 à la télévision quand il grandissait et, comme la plupart des jeunes pilotes, il a toujours rêvé d’exercer son métier au plus haut niveau. Contrairement à la plupart de ces mêmes jeunes pilotes cependant, l’inspiration est venue d’une rencontre en chair et en os avec une légende du milieu.

« J’ai participé au show run Red Bull Racing à Houston aux côtés de David Coulthard, c’était plutôt cool », raconte-t-il. « J’ai piloté la RB8, la voiture championne du monde 2012. C’est déjà assez cool, mais c’est la voiture que je regardais à la télé quand je suis tombé amoureux de ce sport, et je n’aurais jamais imaginé avoir l’opportunité de la conduire. C’était tellement cool, et le faire avec l’équipe Red Bull à Houston, c’était génial. »

Le Houston Red Bull showrun avec David Coulthard était un moment fort © Chris Tedesco/Red Bull Content Pool J’ai participé au show run Red Bull Racing à Houston aux côtés de David Coulthard, c’était plutôt cool. J’ai piloté la RB8, la voiture championne du monde 2012. Arvid Lindblad

Quant à ses ambitions, il veut égaler, voire dépasser, les sommets atteints par Coulthard : « Je veux être champion du monde et idéalement plus d’une fois. C’est peut-être arrogant de dire ça, mais quand ma carrière sera terminée, je ne sais pas si je serais complètement satisfait de ranger mes bagages sans même en avoir un. Mon rêve, c’est d’être multiple champion du monde. »

05 Mentors et rivaux qui ont poussé Lindblad vers l’avant

Au sein du junior team, Lindblad a trouvé en Guillaume “Rocky” Rocquelin, Head of Driver Academy chez Oracle Red Bull Racing, une source d’inspiration. Rocky lui donnait même des devoirs dans ses jeunes années. « Il essaie vraiment de cocher toutes les cases de ce à quoi un pilote doit réfléchir », explique Lindblad. « Rocky a une expérience et un savoir-faire énormes. Pouvoir puiser dans son cerveau et essayer d’apprendre ce que je peux de lui, c’est super bénéfique, parce que son réservoir de connaissances est sans doute l’un des plus grands du sport automobile. »

Le pilote et coach Oliver Rowland est un autre mentor clé : « Ollie a été tellement crucial pour ma carrière. Je n’en serais pas là aujourd’hui sans lui. On a commencé à travailler ensemble quand j’avais sept ans. Il courait en World Series à l’époque, donc il était lui-même très engagé sur sa propre trajectoire vers la F1, un peu là où je suis aujourd’hui. En 2017, c’était moi, Ollie et mon mécanicien qui allions partout avec un van et une petite tente. Ça a commencé comme ça et ça n’a fait que grandir. J’ai remporté le championnat de Grande-Bretagne avec lui, puis je suis allé en Europe. Chaque jour où je courais, je lui envoyais des messages pour lui dire comment ça se passait. »

Oliver Rowland, champion de Formule E, est depuis longtemps avec Lindblad © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Côté rivaux, Lindblad explique que, même si « nemesis est un grand mot », il considérait le pilote de F3 Freddie Slater comme un rival dans leurs jeunes années, tout comme Kimi Antonelli, le pilote Mercedes que Lindblad est désormais sur le point d’affronter à nouveau en F1.

« C’est quelqu’un que j’affronte en karting depuis qu’on a environ 11 ans », dit Lindblad à propos d’Antonelli. « Je le respecte vraiment. Je pense qu’il est très talentueux et qu’il mérite les opportunités qu’il a reçues. Je pense que certaines de nos batailles au fil des années ont été parmi les plus agréables pour moi. Je le dis assez souvent, mais je sens que c’est le gars contre qui j’ai dû tout donner, 100 %, pour le battre. C’est définitivement celui qui m’a le plus poussé. »

06

Bien sûr, piloter en F1 demande bien plus qu’un simple état d’esprit. C’est un sport réputé pour être éprouvant, où les pilotes subissent des pressions énormes dans la voiture et perdent une quantité significative de liquide en transpirant. Aujourd’hui, Lindblad est prêt pour ça.

Lindblad a déjà travaillé dur pour être en forme pour les courses de F1 © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

« J’ai un préparateur et on fait beaucoup de cardio et de renforcement », explique-t-il. « Les deux sont super importants. Surtout pour le cou, les forces G dans une F1 sont vraiment dingues. Pour le cardio, les courses en F1 durent jusqu’à deux heures et il peut faire extrêmement chaud dans le cockpit, donc vous devez être fort et globalement très en forme. »

Et pour la carrière qu’il aimerait reproduire à l’heure de faire ses premiers pas en Formule 1 ? « Lewis Hamilton. Même si ce n’est pas la réponse la plus politiquement correcte ici chez Red Bull. Il est anglais et c’est un homme de couleur, donc je me suis un peu identifié à lui. Et il était vraiment rapide et vraiment impressionnant. C’est le gars que je supportais depuis que j’ai commencé à regarder les courses. »