Grimpez le Kilimandjaro en réalité augmentée

Six ans plus tard, en 2020, il est retourné en Tanzanie pour le projet "The Last Ascent". Mais cette fois, vous pouvez vous joindre à lui en tant que membre de l'expédition à l'aide de la réalité augmentée (RA) à retrouver via Google Chromecast sur Google TV ™ et d'autres appareils Android TV ™. Cette expérience vous permet d’avoir une meilleure perception du changement climatique avec du contenu 3D interactif et des vidéos supplémentaires projetées directement dans votre salon.