J’ai eu plusieurs méthodes par le passé mais aujourd’hui, je me suis accroché à une seule : ne plus écrire. Quand j’arrive en studio, je n’ai pas de but précis, je ne mets pas d’instrumentale de côté, je ne mets pas de texte de côté. J’arrive et je laisse la magie opérer. La plupart des sons de « L’Amour et la violence » n’ont pas été écrits, tout comme la totalité des morceaux de « Opium ». Je suis entré en studio avec les beatmakers, ils ont composé, puis je suis allé en cabine, j’ai mis le casque, j’ai fermé les yeux et j’ai juste dit ce qui me passait par la tête et par le cœur. Cette année, j’ai essayé d’arrêter de calculer ce que je devais faire et ça a été incroyable. En plus, je suis quelqu’un qui adore l’écriture ! Je vais quand même écrire sur le côté mais parce que j’ai besoin d’écrire. Je ne vais pas emmener mes textes avec moi en studio.

En cabine, je n’ai pas mon téléphone, je suis seul, j’ai le casque, je ferme les yeux, je suis dans le noir, j’ai juste une bougie. Je n’entends rien, je ne vois rien, je me prive de ces sens qu’on utilise tout le temps, en tant qu’humains. Ça me permet de me concentrer sur ce qu’il y a vraiment en moi. Si tu veux vraiment écrire tes émotions, tes sentiments, ferme les yeux. J’ai découvert une autre facette de moi avec cette technique. Pour le prochain album, je me suis remis à écrire. Ce projet va être juste différent.