Quel est le meilleur Assassin's Creed ?

Classer les meilleurs jeux Assassin's Creed n'est pas une mince affaire. La franchise à capuche a énormément évolué au cours de la dernière décennie, offrant chaque année des terrains de jeu si vastes que ce fut un soulagement quand Ubisoft décida de faire une pause d'un an juste après Odyssey. Mais qui règne en maître ? Ezio ? Kassandra ? Arno ? Connor ? Ahem...

Il est à noter que cette liste ne comprend que les opus de la série principale.

12. Assassin’s Creed 3: Liberation

Assassin’s Creed 3: Liberation © Ubisoft

Sur le papier, Assassin's Creed Liberation a tout pour plaire. La Nouvelle-Orléans du XVIIIe siècle, Aveline de Grandpré, la première femme assassin que l'on peut contrôler....

Alors pourquoi est-il en bas de classement ? Car si son décor est tout à fait exceptionnel, peu d'autres choses le sont. L'histoire peine à nous faire rêver et un frustrant changement de garde-robe oblige Aveline à changer constamment d'apparence. L'une de ses tenues l'empêche notamment de courir ou de grimper aux murs, ce qui rendait finalement la série si fun au départ. Désolé Aveline.

11. Assassin’s Creed

Assassin's Creed © Ubisoft

Ah, là où tout a commencé. Le bébé à capuche original de Patrice Désilets et Jade Raymond de 2008 est le modèle de tout ce qui a suivi. Le premier AC a introduit la tradition, la lame secrète, les villes tentaculaires et une foule de choses absurdes à escalader.

Et pourtant, alors que toutes ces choses sont présentes, on s'aperçoit maintenant que ce n'est qu'un simple test pour le reste de la série. Tout comme l'emblématique White Room, ce monde ouvert ressemble à une expérience minimaliste d'AC.

10. Assassin’s Creed 3

Assassin’s Creed 3 © Ubisoft

AC3 est le premier de la série sans Ezio. Malheureusement, Ratonhaké:ton, aussi connu sous le nom de Connor, est un personnage grincheux et sans charisme qui se bat pour se frayer un petit chemin dans la révolution américaine.

Mais tout n'est pas à jeter. L'éloignement de la trilogie d'Ezio a permis d'ajouter tout un tas de caractéristiques encore présentes dans la série aujourd'hui. AC3 a été le premier à mettre en scène des navires et des combats navals, à donner l'opportunité de chasser des animaux, ou encore à bâtir une colonie.

9. Assassin’s Creed Unity

Assassin's Creed Unity © Ubisoft

Bien qu'il ait rapidement réparé les quelques bugs catastrophiques du début, l'arrivée de Unity n'a pas vraiment bouleversé la franchise. Mais, et vous le savez, il y a encore de quoi s'amuser avec Arno Dorian dans ce Paris révolutionnaire. Ignorez l'ajout courageux mais malavisé du mode coopératif, et les rues de Paris sont vraiment magnifiques.

De plus, Unity a été le premier de la série à proposer les missions Black Box, permettant au joueur d'assassiner son adversaire de différentes façons.

8. Assassin’s Creed Rogue

Assassin’s Creed Rogue © Ubisoft

Probablement le moins joué de tous les Creeds, Rogue est d'abord sorti en exclusivité sur PS3 et Xbox 360. Mais il y a de nombreuses raisons de donner une chance à sa version remasterisée. D'abord, il s'agit d'une version plus froide de Black Flag, pleine d'icebergs et de navires qui grincent alors que Shay Cormac navigue dans la vallée de l'Hudson River d'AC3 et dans le froid de l'Atlantique Nord sous les aurores boréales.

L'histoire de Rogue est courte, mais c'est en fait l'une des plus audacieuses de la série à ce jour, car Shay fait passer son allégeance d'Assassin à Templier. Cela signifie l'ajout de ces monstres à capuche qui essaient constamment de vous assassiner et mène à l'une des meilleures fins de crossover que la franchise ait jamais connue.

7. Assassin’s Creed: Revelations

Assassin’s Creed: Revelations © Ubisoft

Ah, le premier de la trilogie Ezio à faire son entrée dans la liste ! Plus vieux et plus sage que le jeune homme impudent que nous avons rencontré pour la première fois à Florence, Ezio prouve qu'on peut apprendre de nouveaux tours à un vieux singe en lui donnant une lame crochet pour franchir des tyroliennes et de toutes nouvelles bombes qui ont vraiment énervé les gardes byzantins.

Revelations n'a pas réinventé la franchise, mais l'histoire d'Ezio reste magique, sans parler de l'atmosphère qui accompagne parfaitement les rues et les toits de Constantinople.

6. Assassin’s Creed: Brotherhood

Assassin’s Creed: Brotherhood © Ubisoft

Le deuxième volet de la trilogie d'Ezio n'aurait jamais dû être aussi satisfaisant. Déplaçant l'action dans une Rome gigantesque, Brotherhood ne change pas grand-chose à la formule du premier, mais offre encore plus de ce que tout le monde a aimé la première fois.

L'ajout des tours Borgia (que vous pouvez faire exploser) ajoute encore plus de variété à l'agréable mélange de quêtes annexes, et même se promener dans les rues de la ville est un bon moyen d'irriter les gardes. L'histoire, elle aussi, est constamment divertissante, et les Borgia y sont pour beaucoup.

5. Assassin’s Creed Syndicate

Assassin’s Creed Syndicate © Ubisoft

Le Londres victorien était en tête de liste des souhaits des fans d'AC, ce qui signifie que Syndicate avait beaucoup à prouver. Heureusement, Jacob et Evie Frye, ont parfaitement endossé leur rôle de guides assoiffés de sang dans le monde crasseux de Charles Dickens et de la reine Victoria.

Alexander Graham Bell a trouvé le temps d'inventer le téléphone, et ses câbles rendent encore plus simple l'escalade. Et on ne vous parle même pas de la joie qu'on a ressenti en volant des voitures alors que la police était à nos trousses. Syndicate gagne également des points rien qu'avec son train en mouvement qui traîne constamment sur la carte.

4. Assassin’s Creed 4: Black Flag

Assassin’s Creed 4: Black Flag © Ubisoft

Ce voyage dans les Caraïbes avec l'espiègle Edward Kenway est une glorieuse aventure qui sent bon le rhum. Des pistolets, des épées, des canons, des îles désertes et solitaires et les célèbres pirates de l'époque font de ce volet un véritable petit bijou.

Ignorez la campagne, mettez les voiles et voyez où le vent vous mène. Aventures dans une cloche de plongée, chasse à la baleine, trésor enfoui, ivresse dans les bars, tout est là pour se faire plaisir.

3. Assassin’s Creed Origins

Assassin’s Creed Origins © Ubisoft

Il y a quelque chose de fascinant dans l'Egypte ancienne. Que vous soyez captivé par la construction des pyramides ou obsédé par l'idée d'extraire un cerveau à l'aide d'un crochet par une narine, c'est une période historique qui est ancrée dans nos esprits depuis l'enfance.

L'arrivée de Bayek et les débuts de l'ensemble des Assassins a été le début d'une nouvelle ère pour la franchise. Il n'y a pas le choix de l'Odyssée, mais des améliorations d'armes, des quêtes, un aigle de compagnie pour explorer les terres et un nouveau style de combat ont amélioré toute l'expérience AC. Si le voyage du protagoniste est émouvant c'est le monde qui l'entoure qui élève vraiment ce volet. L'Égypte n'est pas un simple terrain de jeu sablonneux. Villes, déserts, prairies luxuriantes et le Nil vous font perdre la tête pendant des heures.

2. Assassin’s Creed Odyssey

Assassin’s Creed Odyssey © Ubisoft

Votre classement dOdyssey dépend de la date à laquelle vous avez découvert la série. Si vous maniez la lame depuis 2008, vous serez satisfait de l'ordre actuel, mais si votre première expérience d'AC date de 2018, Kassandra et Alexios seront au sommet de ces aventures en monde ouvert.

Ce RPG tentaculaire dans la Grèce antique est un véritable tour de force mêlant violence, romance et quêtes sans fin. La lame secrète est entièrement abandonnée au profit de la Lance Brisée de Léonidas. Les coups de pied spartiates, les pluies de flèches et les méga-frappes à la Hulk font de ces batailles palpitantes un véritable petit paradis. En offrant ce qu'on aime tant dans dans la franchise, atteindre le sommet de chaque colline et de chaque point de vue est encore meilleur.

1. Assassin’s Creed 2

Assassin’s Creed 2 © Ubisoft

Bien sûr que c'est le numéro un. Nous ne sommes pas complètement des monstres. Assassin's Creed 2 n'est pas seulement le meilleur jeu d'AC, mais il est aussi entré dans l'histoire comme l'un des meilleurs jeux de monde ouvert de tous les temps. L'Italie de la Renaissance est un régal pour les yeux et les oreilles car nous sommes plongés dans les batailles enflammées des Templiers et des Assassins au 15ème siècle.

Que vous vous frottiez à Léonard de Vinci, que vous utilisiez une machine volante, que vous dérangiez les pigeons de Venise avec des tuiles qui claquent sous vos pieds ou que vous exploriez les profondeurs des tombes humides, ce monde évolue et vit en permanence. Ezio est bien plus qu'un charmant lothario, évoluer avec lui et sa sinistre histoire est digne des plus grands films de super-héros. Bref, on le sait et ce n'est plus à prouver, AC2 est un véritable chef-d'œuvre.