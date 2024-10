Assassin's Creed Shadows: le gameplay de Naoe est à tester absolument

En février, Assassin’s Creed Shadows va débarquer sur toutes les plateformes. Avant de découvrir le bébé d’Ubisoft dans les mains de Kameto ou de Gotaga , voici un petit récap des spécificités de chaque personnage.

Lors du Summer Game Fest 2023, au cours du premier aperçu de gameplay d’Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft a dévoilé les styles de combat de Naoe et Yasuke. Naoe, c’est l'assassin à la sauce Ezio, tandis que Yasuke est une montagne de muscles. Clairement, Ubisoft a décidé de nous offrir le choix, en mélangeant les façons de jouer, et notamment celles de Valhalla et celles d’un AC plus classique.

01 Quelles sont les différences de styles de jeu entre les persos d'Assassin's Creed Shadows ?

Naoe se concentre entièrement sur la furtivité. Elle peut sauter de toit en toit, enfoncer sa lame secrète dans les ennemis en sautant d’un rebord, escalader à l’aide de son grappin pour atteindre des points d'observation élevés. Elle correspond parfaitement au style de jeu d'Altaïr et d'Ezio dans les premiers jeux Assassin's Creed.

Yasuke est un bagarreur pur et dur. Dans la vidéo, on le voit s'approcher d'un garde qui devient immédiatement hostile et l'attaque. Une rafale de coups plus tard, l'ennemi est au sol, et Yasuke s'en sort indemne.

Mais ce qui manque à Yasuke en termes de mobilité est compensé par sa force brute. Son armure lourde lui permet d'encaisser plus de coups, de traverser certains murs et d'être plus performant au corps-à-corps. Son gameplay est plus proche de celui d’Eivor dans Assassin's Creed Valhalla, ou à celui de Jin Sakai dans Ghost of Tsushima.

02 Le gameplay de Naoe

L'approche furtive classique est toujours aussi importante © Ubisoft

L'un des éléments clés du kit de Naoe est son Kusarigama. Il lui sert à neutraliser des cibles à distance, mais c'est aussi une arme particulièrement redoutable face à plusieurs ennemis. Lorsqu’elle se retrouve à découvert à la fin de la vidéo, elle peut l’employer pour repousser les adversaires.

En faisant tourner le Kusarigama au-dessus de sa tête, cela force les gardes à reculer, ce qui lui permet de sortir son katana ou de s'enfuir. Cette arme n'est pas seulement un outil pour débuter un combat, il est aussi parfait pour s’en dégager.

Comme Yasuke, Naoe utilise également un katana. Cela lui donne un potentiel supplémentaire et s'avère mortel lorsqu'il est combiné à ses bombes fumigènes. Distraire ses ennemis, puis les découper : le kit de Naoe est d'une souplesse infinie.

Ce style de jeu vous offre le meilleur des deux mondes. Vous pouvez rester dans l'ombre lorsque vous voulez être discret, et abattre les gardes avec facilité lorsque le besoin s'en fait sentir.

03 Alors, quel personnage choisir dans Assassin's Creed Shadows ?

Naoe est la plus polyvalente © Ubisoft

Bien que chaque personnage ait sa propre approche du combat, Naoe semble être le meilleur choix. Sa capacité à se battre tout en étant capable de s’enfuir facilement donne l'impression d'un retour en arrière, à l’époque ou Assassin’s Creed a obtenu ses lettres de noblesse. Les combats ressemblent à ceux des anciens jeux, tout en restant dynamiques, flashy et satisfaisants.

Bien sûr, si vous voulez foncer tête baissée dans la mêlée, on vous conseille d’opter pour Yasuke. Naoe porte une armure très légère, elle n'a donc aucune chance de résister face à des hordes de gardes. Elle ne peut pas non plus traverser les murs, et cette animation est très, très cool.

L'avantage, cependant, c'est que quel que soit votre choix, vous n’êtes pas prisonnier. Comme le montre l'aperçu, vous choisissez votre personnage avant le début de la mission, ce qui signifie que vous pouvez sauvegarder et recommencer autant de fois que vous le souhaitez, en testant une stratégie différente.

Pour profiter pleinement de l'expérience Assassin's Creed Shadows, il est préférable de faire toute la campagne avec les deux personnages. Lorsque Assassin's Creed Shadows sortira en février, testez tout cela (ou regardez Gotaga et Kameto y jouer) avant de décider vers qui vous tourner pour découvrir l’aventure.