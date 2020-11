Le dernier épisode de la série d'Ubisoft est là. Et après les décors ensoleillés d'Origins et Odyssey, l'Angleterre du neuvième siècle où se déroule la majeure partie de l'histoire d'Assassin's Creed Valhalla pourrait paraître bien sombre. Voici donc six conseils pour bien aborder ce nouveau monde.

Ne vous attardez pas en Norvège

Prenez le temps de récolter © Ubisoft

Assassin's Creed Valhalla débute en Norvège. Un endroit magnifique, certes, mais franchement pas très passionnant. Si les missions vous aideront à connaitre Eivor, Sigurd et la situation politique de Scandi, vous serez vite invité à mettre les voiles vers de nouveaux horizons, ce que l'on vous recommande vivement de faire. Installez-vous donc en Angleterre, où se déroule la majeure partie du jeu et où vous pourrez profiter de tout son potentiel. Pas d'inquiétude, vous pourrez bien évidemment revenir en Norvège plus tard avec le voyage rapide.

Améliorez votre camp

Le Joueur de luth © Ubisoft

Une fois débarqué en Angleterre, le clan d'Eivor établira rapidement le camp de Ravensthorpe. Il existe de nombreuses façons de l'étendre. S'il peut être tentant de se lancer en quête de missions, on vous recommande néanmoins de prendre le temps de bien bâtir Ravensthorpe. Une fois que vous aurez rassemblé suffisamment de matériaux, vous pourrez par exemple y installer un bureau, par exemple. L'expansion du camp accroît la réputation de Ravensthorpe, ce qui aura pour effet d'attirer de nouveaux colons. Sans trop en dire, ces extensions ouvrent de nouvelles perspectives de jeu.

Si vous récolterez de nouveaux matériaux simplement en explorant le monde, il n'y a pas de meilleurs moyens pour étendre Ravensthorpe que les raids. Pour les trouver, il vous suffit de monter à bord de votre drakkar et de consulter la carte où se trouveront des icônes rouges. Une fois sur place, vous n'aurez qu'à vous battre pour récupérer toutes les ressources et les trésors nécessaires au camp. Veillez à respecter le niveau de puissance recommandé dans la zone où vous effectuerez votre raid. Vous risqueriez sinon de vous faire abattre avant de pouvoir remonter sur votre bateau.

Utilisez vos deux mains

Deux haches valent mieux qu'une © Ubisoft

Les combats dans Assassin's Creed Valhalla sont similaires à ceux des derniers opus, avec un accent particulier mis sur l'esquive et l'utilisation de capacités rechargeables. Mais on a droit à quelques améliorations, notamment la possibilité de manier deux armes.

En choisissant de vous munir d'une arme dans chaque main (plutôt qu'une hache et un bouclier, par exemple), vous pourrez créer des combinaisons uniques. Maintenez la gachette gauche enfoncée pendant que vous vous battez et vous pourrez vous en donner à coeur joie. Cette attaque durera aussi longtemps que votre barre d'endurance tiendra le coup. Vous pourrez ensuite renforcer votre endurance en recevant des coups réguliers. Alterner les deux armes est une façon idéale d'éliminer vos ennemis et les combos sont parfaits pour riposter.

Recherchez les livres des connaissances

À cheval © EA

Chaque protagoniste des précédents Assassin's Creed avait des capacités spéciales. Dans Assassin's Creed Valhalla, ça n'a pas l'air d'être le cas. Du moins, c'est ce qu'on croit au début.

Si elles ne vous sont pas données, ces capacités se apparaîtront à mesure que vous trouverez les Livres des connaissances. Ces tomes sont cachés parmi les trésors que vous amasserez en pillant le monde qui vous entoure, et un nouvel onglet Capacités apparaîtra alors dans le menu. Chaque nouveau Livre de la connaissance ajoute une capacité. Parmi les premiers points forts ? le pouvoir d'exécuter des ennemis avec une rafale de flèches. Oui, c'est plutôt cool.

Surveillez vos rations

Chacune de vos capacités apparaîtra dans le menu © Ubisoft

Assassin's Creed Valhalla a un système de vie un peu old school : votre barre de santé doit être rechargée manuellement, et ce en vous nourrissant. Il est donc facile de se retrouver à court de santé si vous n'y faites pas attention.

Fort heureusement, il n'est pas compliqué de rester en pleine forme. Chaque fois que vous passez devant un buisson, un champignon ou une marmite, appuyez simplement sur le bouton Interact (triangle/Y), et Eivor s'emparera de tout ce qui peut être consommé. La barre de santé sera ainsi réapprovisionnée, et tout excès sera stocké sous forme de rations, qui pourront ensuite être consommées en appuyant à droite sur le pavé directionnel. Vous pouvez agrandir votre pochette de rations sur l'écran d'inventaire, à condition d'avoir suffisamment de cuir et de fer. Ce n'est donc pas une mauvaise idée de donner la priorité à ces améliorations.

Explorer le monde qui vous entoure

Il faudra vous battre © Ubisoft

L'expansion des colonies et les missions sont des priorités absolues pour progresser mais n'hésitez pas à passer du temps sur les parties intermédiaires, car c'est là que le vrai caractère du jeu se révèle.

Assassin's Creed Valhalla est un jeu plus sérieux qu'Odyssey, mais il n'en reste pas moins bon. Une fois que vous serez habitué à Valhalla, vous aurez beaucoup de choses à découvrir, on vous l'assure. Skål !