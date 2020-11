Ayez une vue d'ensemble grâce à Synin

Comme Ikaros dans Odyssey et Senu dans Origins, Synin, votre fidèle corbeau, vous survolera en permanence. Si vous n'êtes pas sûr de l'objectif de votre prochaine mission ou si vous voulez plus d'informations sur un coffre en particulier, il vous suffit d'appuyer sur le haut de la croix directionnelle pour bénéficier de son point de vue.

Comme Ikaros dans Odyssey et Senu dans Origins, Synin, votre fidèle corbeau, vous survolera en permanence. Si vous n'êtes pas sûr de l'objectif de votre prochaine mission ou si vous voulez plus d'informations sur un coffre en particulier, il vous suffit d'appuyer sur le haut de la croix directionnelle pour bénéficier de son point de vue.

Comme Ikaros dans Odyssey et Senu dans Origins, Synin, votre fidèle corbeau, vous survolera en permanence. Si vous n'êtes pas sûr de l'objectif de votre prochaine mission ou si vous voulez plus d'informations sur un coffre en particulier, il vous suffit d'appuyer sur le haut de la croix directionnelle pour bénéficier de son point de vue.

Exploitez la vision d'Odin constamment

En appuyant sur la touche R3, vous pourrez apercevoir en transparence, adversaires, coffres et objectifs de quête. Une option plus que pratique si vous recherchez vos ennemis lorsque vous serez en plein Raid, un trésor ou des rations de soins. La vision d'Odin est particulièrement utile pour vous signaler les serrures qui peuvent être brisées, ou les mécanismes qui peuvent être détruits. Elle vous révèlera des zones inédites ou difficilement accessibles.

En appuyant sur la touche R3, vous pourrez apercevoir en transparence, adversaires, coffres et objectifs de quête. Une option plus que pratique si vous recherchez vos ennemis lorsque vous serez en plein Raid, un trésor ou des rations de soins. La vision d'Odin est particulièrement utile pour vous signaler les serrures qui peuvent être brisées, ou les mécanismes qui peuvent être détruits. Elle vous révèlera des zones inédites ou difficilement accessibles.

En appuyant sur la touche R3, vous pourrez apercevoir en transparence, adversaires, coffres et objectifs de quête. Une option plus que pratique si vous recherchez vos ennemis lorsque vous serez en plein Raid, un trésor ou des rations de soins. La vision d'Odin est particulièrement utile pour vous signaler les serrures qui peuvent être brisées, ou les mécanismes qui peuvent être détruits. Elle vous révèlera des zones inédites ou difficilement accessibles.

Utiliser la vision d'Odin est idéal pendant les missions où vous devrez faire preuve de rapidité et de discrétion. Se faufiler dans une colonie, utiliser la vue pour repérer les ennemis proches et les objets intéressants à piller, puis s'échapper le plus rapidement possible est parfois plus malin que de tuer les soldats de toute la colonie.

Utiliser la vision d'Odin est idéal pendant les missions où vous devrez faire preuve de rapidité et de discrétion. Se faufiler dans une colonie, utiliser la vue pour repérer les ennemis proches et les objets intéressants à piller, puis s'échapper le plus rapidement possible est parfois plus malin que de tuer les soldats de toute la colonie.

Utiliser la vision d'Odin est idéal pendant les missions où vous devrez faire preuve de rapidité et de discrétion. Se faufiler dans une colonie, utiliser la vue pour repérer les ennemis proches et les objets intéressants à piller, puis s'échapper le plus rapidement possible est parfois plus malin que de tuer les soldats de toute la colonie.

Cassez et brûlez des trucs