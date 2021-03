Comment bien utiliser Astra, le nouvel agent de Valorant ?

, est probablement l’Agent le plus unique et le plus intéressant mécaniquement du jeu. Mais attention : il va falloir apprendre à jouer proprement pour en tirer tout le potentiel.

Kit d’Astra

ACTIVEZ (X) pour passer en forme astrale, ce qui permet de placer des étoiles avec votre TIR PRINCIPAL. Les étoiles peuvent être activées plus tard pour être transformées en Impulsion Nova, en Nébuleuse ou en Puits de gravité. Lorsque Division cosmique est chargée, utilisez le TIR SECONDAIRE en forme astrale pour ajuster votre visée, puis le TIR PRINCIPAL pour choisir deux emplacements. Une Division cosmique infinie reliera alors les deux emplacements sélectionnés. Division cosmique bloque les balles et étouffe fortement les sons.

Analyse de l’agent

Disons-le d’emblée : le kit d’Astra est incroyable pour le rôle qu’elle remplit. Elle ne coûte qui plus est pas grand-chose dans votre éco, puisque la seule chose que vous devez acheter est ses étoiles (200 dollars) en début de partie. Et vous pouvez les récupérer au sol ! La manière dont vous jouez ces étoiles est la seule chose qui importe, puisque vous pouvez les dépenser comme bon vous semble sur toutes ses capacités, moyennant de subir un temps de recharge ensuite. Astra est un agent unique, puisqu’utiliser sa forme astrale peut se faire n’importe où et n’importe quand. Seule sa capacité ultime, un mur gigantesque qui permet de séparer une énorme portion de la map, vous demande de gagner des points.

, provoque un stun sur une zone précise. Ce n’est pas nécessairement la plus grande utilité du personnage, mais elle pourra être utilisée habilement si vous réussissez à contrôler le terrain pour bloquer une tentative de retake notamment. Sa Nébuleuse est tout simplement une smoke, et est tout aussi efficace que le reste des smokes du jeu bien que très légèrement plus petite. Mais il faut noter une chose importante avec celle-ci : vous pouvez aussi récupérer votre étoile Nébuleuse sans la déployer, ce qui créera une smoke d’une petite seconde tout en vous laissant l’occasion de la réutiliser plus tard. Cette technique peut être particulièrement intéressante pour de la reconnaissance : imaginez un long B où vous avez deux étoiles. Vous annulez la première pour créer une courte smoke qui surprendra l’ennemi, se dissipera très vite pour vous laisser le temps de noter les positions ennemies, puis activez la deuxième pour vous couvrir. Simple, mais diablement efficace.

est l’une de ses capacités les plus uniques. Si les joueurs peuvent résister à son attraction, ils doivent forcément faire un effort pour cela… faisant qu’ils ne seront pas occupés à cliquer sur votre tête. Pour pouvoir clear des coins désavantageux ou faire en sorte que vos ennemis ne puissent pas jouer à cache-cache sur window ou hooka, il n’y a pas mieux que cela. D’autant plus alors qu’ils sont affaiblis lorsque pris dans le piège.

: qu’elle soit constamment accessible ne veut pas dire que vous devez cliquer dessus non stop. Astra est bien affaiblie lorsqu’elle l’utilise, et se doit ainsi d’être protégée par ses coéquipiers. Impossible de répondre efficacement à un assaut frontal avec vos capacités faute de cela.

Comment l’intégrer à son équipe

est cinglée. Très clairement. Mais vous savez sa plus grande faiblesse ? C’est probablement le personnage ayant le plus besoin d’une équipe solide derrière elle pour fonctionner. En duel, particulièrement solo en fin de partie sans appui, le joueur ne peut se baser sur presque rien d’autre que la qualité de son aim. À moins d’arriver à attirer l’ennemi dans son piège, mais cette idée est beaucoup trop aléatoire pour véritablement fonctionner. Si vous n’avez toujours pas compris le sous-entendu : si vous voulez main Astra en solo ranked, vous allez morfler. Sévère.

