Zwift a contribué à transformer le home trainer . Terminé les longues heures passées devant un mur blanc pendant que vous pédalez. À la place, voici une application de simulation cyclisme très addictive qui vous plonge dans des mondes virtuels.

Zwift est assez facile à prendre en main. Vous n'avez besoin que d'un vélo , d'un home trainer et de nos conseils ci-dessous pour vous éclater autour de Watopia.

En creusant un peu plus, vous découvrirez rapidement les meilleures facettes de Zwift . Des entraînements structurés aux événements et courses organisés tous les jours en passant par de nouveaux itinéraires à débloquer, les défis sont nombreux sur cette application et sont loin de se limiter à une exploration des routes alentours. Voici quelques conseils pour faire passer votre expérience Zwift au niveau supérieur.

1. Préparez un ventilateur, une serviette et une bouteille d'eau

La préparation est la clé pour maximiser l’efficacité d’une session d’entraînement avec Zwift. Votre vélo et vos affaires doivent donc être prêts avant que vous rejoigniez une course ou un groupe de coureurs, histoire d’éviter toute précipitation quelques minutes avant de monter sur le vélo .

Tout d'abord, il est important de vous assurer que votre vélo est correctement installé sur votre home trainer . Vous devez également régler vos appareils qui fonctionnent sur Zwift à une distance et une hauteur appropriées afin de voir facilement l’écran une fois que vous pédalez.

Cela vaut la peine d'investir dans un ventilateur puissant. Vous serez surpris de constater à quel point la température de votre corps monte en intérieur une fois que vous êtes sur le vélo . Le ventilateur permettra de reproduire le flux d’air que vous avez en extérieur. Les petits ventilateurs de bureau sont conseillés pour débuter. Mais si vous avez de la place, investissez dans un grand ventilateur que vous placez au sol et inclinez face à vous pour éviter la surchauffe.

Assurez-vous également d’avoir tout à portée de main. Qu’il s’agisse d’une bouteille d’eau, d’une serviette et de votre téléphone avec l'application Zwift Companion. Il n'y a rien de pire que de devoir descendre du vélo pour prendre quelque chose en route.

Enfin, veillez à brancher votre ordinateur sur le secteur afin d’éviter qu’il ne s’éteigne avant que vous franchissiez la ligne d’arrivée.

2. Utilisez l'application Zwift Companion

L'application vous permet de suivre les cyclistes qui vous accompagnent © Zwift

Téléchargez gratuitement l'application Zwift Companion sur Android et iOS. Une fois connectée sur votre appareil principal, elle exécute plusieurs fonctions utiles avant et pendant un trajet Zwift.

Avant de commencer à pédaler, l'application vous permet de visualiser facilement les différents événements et sorties en groupe auxquelles vous pouvez participer. Vous pouvez sélectionner un événement et vous y inscrire. L’application vous le rappellera peu avant le départ afin que vous ne loupiez pas la course.

Quand vous êtes sur Zwift, vous pouvez explorer des mondes virtuels en choisissant votre propre itinéraire. Vous pouvez en profiter pour saluer d’autres cyclistes et même effectuer un demi-tour si vous en avez l’envie. Pendant une course ou une randonnée de groupe, vous pouvez également envoyer des messages à d'autres cyclistes.

3. Explorez les villes

Roulez sur les routes d'authentiques villes © Zwift

Que ce soit à Watopia, Innsbruck, Londres, New York ou Richmond, il existe des kilomètres et des kilomètres de routes à explorer. Si vous débutez avec Zwift , cela vaut la peine de passer du temps à apprendre à connaître chacun des différents mondes. Pédalez et explorez les paysages tout en découvrant les montées et descentes qu’ils offrent.

Zwift fournit également plusieurs itinéraires déjà prédéfinis pour chaque monde. Vous pouvez les sélectionner en fonction de la distance ou de l’altitude. Vous pouvez opter pour un trajet court, long, vallonné ou plat en fonction de vos envies.

Il existe également de nombreuses sorties en groupe organisées quotidiennement sur Zwift. C’est là aussi un bon moyen de découvrir de nouveaux itinéraires. Comme mentionné précédemment, l'application Zwift Companion vous permet également de choisir votre itinéraire sur ces routes virtuelles.

4. Faites un test FTP

Le test FTP est proposé à différentes intensités © Zwift

Presque toutes les randonnées en groupe, les entraînements et les courses sont organisés en fonction de votre FTP (Functional Threshold Power) ou "puissance au seuil fonctionnel" exprimée en watts par kilogramme.

Si vous avez déjà cette donnée, vous pouvez la saisir manuellement. Mais si vous n’êtes pas certain du chiffre, Zwift propose plusieurs options pour l’obtenir. D’un test de 20 minutes à un test plus complet de 73 minutes.

Faites le test FTP au maximum de vos possibilités et Zwift calculera ensuite automatiquement les courses et sorties en groupe les plus adaptées à votre niveau. Assurez-vous simplement de bien vous être échauffé avant car ces tests sont plutôt exigeants.

Si le niveau proposé vous semble trop difficile, sachez que Zwift calcule aussi automatiquement votre FTP lors de chaque sortie (entraînement de groupe, course ou montée). Il vous proposera ainsi un score FTP plus élevé s’il détecte une amélioration de votre puissance moyenne sur 20 minutes.

5. Drops = unlocks

Améliorez votre vélo dans le "Drop Shop" © Zwift

Zwift utilise des niveaux pour vous encourager à continuer à pédaler et débloquer ainsi de nouvelles fonctionnalités, qu’il s’agisse de nouveaux itinéraires, d’ascensions, de nouveaux vélos ou des équipements pour votre avatar.

Vous accumulez des points d'expérience (XP) en parcourant Watopia et les différents mondes du jeu. Vous pouvez également gagner des XP en participant à des événements, des séances d'entraînement et d'autres défis.

Il existe 50 niveaux différents sur l’application. Ainsi, vous pouvez débloquer le badge Mega Pretzel à partir du dixième niveau et la montée de l’Alpe Du Zwift (une reconstitution virtuelle de la célèbre ascension de l'Alpe d'Huez) à partir du douzième niveau.

Sur Zwift, vous pouvez aussi acheter des nouveaux vélos © Zwift

Zwift dispose également de sa propre monnaie virtuelle. Appelée "Drops", celle-ci peut être utilisée pour mettre à niveau votre vélo et vos roues avec des kits que l’on retrouve d’ailleurs dans le monde réel comme des cadres Specialized et Ribble ou des roues Zipp ou Enve. Ces améliorations ne permettent pas seulement d’embellir votre vélo mais également d’être un peu plus efficace sur la route. Évidemment, c’est votre capacité physique qui reste le principal facteur de différenciation entre les coureurs sur Zwift.

Notez cependant que vous ne pouvez pas acheter de Drops avec de l'argent réel. Vous les gagnez avec votre expérience sur l’application (distance parcoure, calories brulées, dénivelé et les Ride On donnés par d’autres cyclistes).

6. Entraînements, courses et sorties en groupe

Lancez-vous dans des programmes d'entrainement complets © Zwift

Zwift offre suffisamment de sorties différentes pour permettre de plaire au plus grand nombre. Si vous débutez avec l’application, essayez toutes les formes de sorties afin de vous faire une idée de celle qui vous convient le mieux.

Les entraînements vous permettent de faire passer votre condition physique au niveau supérieur. Vous progressez ainsi avec constance et vous pouvez utiliser ces entraînements pour vous aider à vous préparer à une course.

Zwift propose une large gamme d’entrainements que vous pouvez choisir en fonction de vos exigences et contraintes de temps, ou dans le cadre d'un entraînement sur le long terme.

Sur tous les fuseaux horaires du globe, vous pouvez participer à des sorties de groupe et trouver le niveau qui vous convient afin d’éviter d’être largué dès les premiers tours de roue.

Vous pouvez également participer à une séance d’entraînement en groupe. Même si vous avez l’habitude de rouler en solo lors de vos sorties réelles, le faire en groupe peut être une autre source de motivation pour vos séances de home trainer.

Mais si vous ne cherchez pas forcément à vous entraîner comme un forcené, optez pour une balade organisée via des événements sociaux, des courses de club ou des sorties longue distance. Sur tous les fuseaux horaires du globe, vous pouvez participer à des sorties de groupe et trouver le niveau qui vous convient afin d’éviter d’être largué dès les premiers tours de roue.

Vous pouvez aussi rouler avec un ami. Suivez-le sur Zwift (via l'application Companion) et choisissez l'option "Ride with" lorsque vous voyez son nom sur la liste des cyclistes Zwift à proximité. Vous pouvez aussi créer un MeetUp, parfait pour retrouver vos compagnons réels de virée dans le monde virtuel.

Vous pouvez ainsi créer votre propre mini-événement dans lequel vous pouvez inviter des amis. Choisissez un lieu et une heure et partez ensemble pour une balade virtuelle.

7. Comment participer à une course

L'entraînement doit rester fun © Zwift

Prendre le départ d’une course est une façon amusante d'utiliser Zwift . Et il y a des événements pour tout le monde. Qu’il s’agisse de parcours plats ou vallonnés, longs ou courts. Assurez-vous simplement d'avoir beaucoup d'eau à côté de vous, une serviette et un grand ventilateur car la course vous fera suer.

Les courses sont classées selon quatre niveaux, de A (la plus rapide) à D (la plus accessible) et chacune est déterminée par un ratio w/kg. Si vous ne savez pas quelle catégorie choisir, essayez la plus simple et observez comment vous vous en sortez. Si le niveau est trop facile, passez au suivant mais évitez d’intégrer tout de suite des courses de niveau A.

Il est particulièrement important de bien s’échauffer pour une course sur Zwift car les départs sont explosifs. Le rythme de course est en général assez intense en particulier lors des premiers kilomètres. Soyez donc prêt à tout donner au début de la course.

Une fois les premiers kilomètres avalés, la course prend son rythme de croisière. Pas d’inquiétude si vous êtes lâché par le gros du peloton. Vous retrouverez alors très probablement un groupe de votre niveau un peu plus loin.

Une bonne façon de prendre le départ est de monter progressivement en puissance 5 à 10 secondes avant le compte à rebours.

Si vous imaginez que la tactique n’a pas d’importance sur une course virtuelle, détrompez-vous. Comme dans la réalité, il faut savoir en garder sous la pédale quand une grosse ascension arrive. Vous pouvez également vous préserver pour un sprint. Par ailleurs, certaines courses permettent de gagner des PowerUps. Sachez les utiliser intelligemment en les gardant pour des grosses montées ou pour une arrivée au sprint.

Si vous visez la victoire sur une course, inscriviez-vous le plus tôt possible à cet événement. Vous serez ainsi plus près de la ligne de départ. Une bonne façon de prendre le départ est de monter progressivement en puissance 5 à 10 secondes avant le compte à rebours.

8. N'oubliez pas de vous amuser

Comme vous pouvez le voir, il existe de nombreuses façons d'utiliser Zwift. Cette variété permet d’attirer tous les types de cyclistes sur cette application.

Bien que rien ne valle une authentique sortie en extérieur en pleine campagne quand le soleil brille, une séance de home trainer peut vous aider à compléter vos sorties réelles.