Qui sont les Français de Red Bull X-Alps ?

. Maxime a finalement terminé à la 2e place. Cette année, il figure à nouveau parmi les principaux rivaux du maître suisse. Et pour l’accompagner, le Français peut compter sur un atout de poids, son partenaire Jérémie Lager, lui aussi champion du monde de parapente. « Je l’aide dans toutes les décisions tactiques et les prévisions météos, commente Jérémie Lager. On discute beaucoup à la radio ou par de petits messages. Je donne mon opinion, mais je ne suis pas en vol. Alors c’est important que Maxime prenne la décision finale à chaque fois, même quand il est fatigué. »

« Je vole entre 200 et 300 heures par an. Je suis passionné par les Hike&Fly. Red Bull X-Alps, c’est ma plus belle expérience dans ce sport. »

. En 2017, dès sa première apparition, il décroche une 2e place. Et Benoît accroche à nouveau un podium en 2019. De quoi se situer parmi les sérieux outsiders une fois de plus en 2021. Outters est un pompier et un ultra-trailer. Ce guerrier des montagnes fait partie des athlètes les plus affûtés du plateau. Il a déjà réalisé plusieurs aventures de (très) longue distance comme la traversée des Alpes de Nouvelle-Zélande sur 800kms.

« Je cours entre 10 et 20 heures par semaine. Mentalement, ma persévérance a toujours été une force. Je sais comment me concentrer sur un objectif et ne penser à rien d’autre. Red Bull X Alps est, pour moi, la référence de notre sport. Dans cette course, l’engagement est si intense que seuls ceux qui vivent vraiment pour cette passion peuvent atteindre l’arrivée. »

participe à sa première édition de Red Bull X-Alps. La légende du parapente acrobatique a expérimenté son premier vol en tandem à 2 ans et demi et participe à des compétitions depuis ses 16 ans. On pourrait penser que le vol n’a plus aucun secret pour lui, mais en se frottant pour la première fois à la plus dure des

pour atteindre 40km et j’enchaîne quelques hike&fly si possible. C’est ma routine quotidienne depuis que je suis professionnel. Chaque semaine, je prends un jour de repos durant lequel je ne cours pas. Mais le

et 1000m de dénivelé positif. Ensuite, je regarde la météo et programme ma journée de vol. J’alterne entre acro et cross-country selon les conditions avec l’objectif de rester toujours le plus longtemps possible dans les airs. Si je ne peux pas voler, j’allonge la séance de

. En 2017, elle remporte la Coupe du monde féminine en terminant 6e overall (hommes et femmes confondues). Laurie vient de boucler un vol de 300kms dans les Alpes, qui pourrait potentiellement être homologué comme un record du monde. Ses capacités hors-normes à voler longtemps lui permettront-elles de briller sur

. J’inclus aussi du stretching et de la musculation dans mon plan. En hiver, c’est ski de fond 3 fois par semaine, entre 20 et 40kms à chaque fois. Au total, je m’entraîne plus de 20 heures par semaine pour arriver au top sur une épreuve comme Red Bull X-Alps. Je sais que si les conditions sont bonnes, je suis capable de voler longtemps. J’adore le cross-country flying. Je sais que ce sera compliqué d’atteindre la ligne d’arrivée, mais c’est un défi très excitant. »

à 22 ans. Depuis, il enchaîne les grandes aventures. Damien a déjà réalisé un vol bivouac de 600km au Maroc et un autre de 1500 km au Pakistan. Il s’est aussi fait remarquer en compétition en remportant Bornes to Fly en 2017. Âgé de 35 ans, Lacaze ne part pas en terre inconnue sur Red Bull X-Alps. Il y a 4 ans, il était le partenaire de Benoît Outters. Le Niçois avait alors décroché la 2e place à Monaco. Aventurier complet, Damien Lacaze fait partie des hommes à suivre sur cette édition.