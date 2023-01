Aurelion Sol : un dragon nouveau

aura le droit à son grand lifting tant attendu. Initialement prévue plus tôt, sa refonte ne verra le jour qu’à l’occasion de la mise à jour 13.3. Vous pourrez alors y découvrir le Forgeur d’étoiles sous un tout nouveau jour, puisque l’intégralité de ses capacités s'apprêtent à changer. Un rework nécessaire quand on sait qu’Aurelion est un des personnages les plus anciens dans la Faille de l’invocateur, mais aussi qu’il n’a quasiment jamais dépasser la barre du 1% de pick rate. On épluche la nouvelle mouture de cette grande bestiole.

Comme mentionné plus haut, il s'agit d'une refonte complète d'Aurelion Sol. Cela signifie que toutes ses capacités précédentes ont disparu et qu'un nouveau kit a été créé quasiment de A à Z :

Aurelion Sol crache du feu en ligne, endommageant directement le premier ennemi touché et infligeant des dégâts réduits aux ennemis proches. Chaque seconde de plus où le Souffle de lumière endommage un ennemi, il inflige une rafale de dégâts supplémentaires. Ces rafales octroient de la poussière d'étoiles, et leurs dégâts sont augmentés par la poussière d'étoiles déjà accumulée.

Aurelion Sol s'envole vers un endroit ciblé, et en revient. Lorsqu'il vole, Aurelion Sol est plus visible pour les ennemis, mais il peut survoler le terrain et utiliser d'autres capacités. En vol, Souffle de lumière n'a pas de temps de recharge ni de durée maximale de canalisation, et inflige des dégâts accrus. L'accumulation de poussière d'étoile augmente la portée du Vol astral. Une fois utilisé, le temps de recharge de Vol astral est réduit lorsqu'un adversaire qu'Aurelion Sol a récemment endommagé meurt.

