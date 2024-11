Résumé : l’Aviron bayonnais surprend Toulouse

Depuis leur retour parmi l’élite du rugby français, les Bayonnais ont piégé de nombreuses équipes dans leur antre du Pays Basque. En prévision de France - Japon, le 9 novembre, de France - Nouvelle-Zélande le 16, et de France - Argentine le 22, les Toulousains étaient en plus privés de leurs internationaux. Pas de Romain Ntamack (blessé) ni d’ Antoine Dupont donc, mais avec Anthony Jelonch , libéré plus tôt par Fabien Galthié .