Le jour où Ayrton Senna a sauvé la vie d'un pilote français

Dans la confusion, les commissaires l'autorisent à quitter les stands malgré l'interruption au drapeau rouge. « Depuis le bord de la piste, on me fait de grands signes, rembobine-t-il. Je vois l’hélico, l’ambulance, la Williams, Ayrton dans la civière, entouré par les médecins. Je m’arrête à côté de l’ambulance et, tout de suite, on me fait monter à l’intérieur. Le casque d’Ayrton est posé sur la banquette : je ne peux pas le regarder, ça fait trop mal. Je reste là, prostré. Je ne peux plus bouger. Je suis à quelques mètres de la civière, à quelques mètres d’Ayrton. Et là, d’un seul coup, je sens monter l’odeur de la mort. Elle me paralyse ». Choqué, Erik Comas déclare forfait et quitte le circuit. Il apprend la mort de Senna, quelques heures plus tard, à l'aéroport. « Ce jour-là, j’ai détesté le

. La blessure que j’ai au cœur s’est très lentement refermée. Mais je sais que chaque 1er mai, elle se rouvre ».