Portrait de Maëllo “AztraL” Ernst - Rocket League

, dès 2016. Son parcours est marqué par une rare stabilité. Il a su évoluer dans son style de jeu au fil des années, d’un style purement agressif à ses débuts à un gameplay devenu propre à lui aujourd’hui, avec plus d’importance mise sur la vision de jeu globale et la stratégie. Toujours en quête de se perfectionner, il passe son temps à regarder ses propres performances pour y déceler ses erreurs. S’il a monté les échelons de la compétition, ce n’est pas par hasard.

avec un mix créé pour l’occasion, et ce devant un public. Elle est la seule équipe du top 5 à ne pas avoir de club : ses adversaires sont toutes soutenues par une structure. Même si elle perd sa finale contre Team Secret, c’est elle qui l’aura envoyée en loser bracket en la battant une première fois et qui sera l’équipe qui aura marqué les esprits. Pour le Belge, c’est un premier avant-goût du succès.

Cette fois, le Belge marque enfin la scène compétitive de son nom. Fort de son palmarès nouvellement rempli, AztraL quitte Dignitas pour rejoindre Oxygen Esports pour jouer aux côtés du joueur bien connu de la scène francophone, Thibault “Chausette45” Grzesiak. Ils y resteront ensemble pendant plus d’un an, jusqu’en juin 2021, où Solary lâchera son roster seulement quelques mois après avoir recruté les deux joueurs. C’est à ce moment-là que le chemin des deux francophones se séparent et qu’AztraL rejoint la Karmine Corp.

en est le capitaine (son portrait est à retrouver ici), et c’est lui qui contacte le Belge pour initier son recrutement. Les deux joueurs se connaissent alors depuis un moment sur la scène compétitive du jeu de voitures. L’équipe est alors complétée par Marc “Stake” Bosch. Sous l’impulsion du succès historique de son roster sur LoL, l’équipe de Rocket League est attendue au plus haut niveau.