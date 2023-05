B-boy Junior : une vie en images

"Pourquoi tant d’écart entre ma deuxième participation à Red Bull BC One en 2005 et la dernière sept ans plus tard ? Parce que la compétition n’était pas ma seule priorité. Rapidement, j’ai intégré d’autres aspects. Je tournais pas mal à l’international avec le Wanted Pose, je faisais des spectacles… Mais je voulais quand même rester en forme et me donner des challenges alors, de temps en temps, je repassais en mode battle.

"Saint-Malo, c’est là où, étonnamment, j’ai découvert la culture hip-hop et le break, dans une MJC. Je suis tombé rapidement amoureux et j’en ai fait mon métier sans m’y attendre. Tout s’est fait de façon assez organique. J’ai notamment réussi à m’intégrer rapidement, à devenir membre d’un groupe et à enchaîner les scènes parce que mes faiblesses (Junior a contracté petit une polio qui a fragilisé sa jambe droite, ndlr) n’étaient pas vues comme des faiblesses. Le breaking, c’est une culture du partage, de la fraternité et du dépassement de soi qui célèbre les différences. Et puis, ça englobe plusieurs disciplines, comme la danse, la gym ou les arts martiaux, ce qui parlait beaucoup au jeune Junior.

