Les secrets d’entraînement de B-boy Junior

Junior: Je n’en ai pas vraiment. Disons que j’ai deux styles de sessions d’entraînement. Certaines, d’abord, sont consacrées à la créativité et la recherche. Je vais me mettre de la musique et me laisser emporter pour travailler certaines énergies, certains mouvements. C’est le labo, quoi. Et ensuite, si je dois travailler ma performance, mon explosivité, mon rapport à l’adversaire, je bosse avec des sparring partners. Ça me permet de faire mes passages et de mettre à exécution ce que j’ai pu travailler.