Pour B-Boy Lee, il y a la famille que vous avez et celle que vous créez

Lee est l'un des rares b-boys à pouvoir se démarquer grâce à une vibe, un style et un état d'esprit uniques qui diffèrent de ceux de tant d'autres breakdancers. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait émergé comme l'une des nouvelles superstars du breaking . Nous avons rencontré Lee pour savoir ce qui a façonné sa carrière et comment il est devenu l'homme qu'il est aujourd'hui.

01 Né dans la culture de la breakdance

Fils d'une b-girl, il est né dans la culture du break , mais l'histoire de Lee, le All Star du Red Bull BC One , ne s'arrête pas là : son équipe de break est devenue comme une seconde famille et l'a aidé à développer son propre style et son expression créative.

La mère de Lee ne l'a pas seulement amené sur Terre. Etant une b-girl elle-même, elle a utilisé ses talents pour divertir Lee lorsqu'il était tout petit. Aujourd'hui âgé de 21 ans, le breaker néerlandais est connu sous le nom de B-Boy Lee et c'est grâce aux moves de sa mère.

Écoute l'histoire complète de B-Boy Lee (en anglais) sur le podcast Beyond the Ordinary :

"Je dirais que ma mère m'a vraiment beaucoup aidé, sans même m'enseigner vraiment, vous savez. C'était juste moi qui la regardais et qui me disais, 'Oh ouais, laisse-moi essayer ça'."

"Tu sais quand les enfants et les bébés commencent à imiter leurs parents, c'est exactement ce que j'ai fait à ce jeune âge. J'avais deux ans et je me tenais déjà sur la tête avant même de savoir marcher et parler correctement."

"Et ça n'a jamais été : "Tu dois faire ça de telle manière et tu dois mettre ton bras ici". Ça n'a jamais été comme ça. C'était juste moi qui essayais d'imiter ma mère."

B-Boy Lee lors du Red Bull BC One World Final 2021 © Gniewko Głogowski/Red Bull Content Pool C'était juste moi qui essayais d'imiter ma mère. B-Boy Lee

Sa mère avait du style, beaucoup de style. Elle traînait avec le groupe Turn It Loose et son nom de code était Molecule. Elle était petite, rapide et son jeu de jambes était très détaillé, si bien qu'il fallait regarder de près pour voir ses mouvements complexes. En 1998, elle a créé le Plan B B-Girl Express, un endroit où les b-girls en herbe pouvaient se réunir, s'entraîner et participer à des battles. À l'époque, il était encore plus difficile qu'aujourd'hui de faire carrière dans le break, il n'est donc pas surprenant qu'elle ait rapidement quitté ce monde pour se lancer dans le stylisme. Mais c'est très clair : sans son implication dans le break, il aurait été très peu probable que Lee devienne le danseur qu'il est aujourd'hui.

Si l'on excepte le fait que sa mère était une b-girl et que Lee lui-même était un bambin qui se tenait debout sur sa tête, les autres aspects de sa vie étaient assez communs : l'école, la cour de récréation et (même s'il s'avérera par la suite qu'il arrive loin derrière son amour pour le break) le football.

"J'étais un bon garçon à l'école, je faisais mes devoirs, je faisais mes trucs, mais je n'aimais pas vraiment apprendre", dit-il. "En tant qu'enfant, tu veux beaucoup jouer et essayer de nouvelles choses, alors de six à huit ans, je jouais au football."

En somme, c'était une vie plutôt normale pour un enfant d'Amsterdam. Le déclic s'est produit lorsqu'il a rencontré l'un des vieux amis de sa mère et son mentor, Shailesh Bahoran, un breaker beaucoup plus âgé de l'Illusionary Ruckus Crew.

Lee est prêt pour la Red Bull BC One World Final de cette année © Little Shao/Red Bull Content Pool

02

Shailesh traîne dans un endroit appelé Nowhere à l'est d'Amsterdam, près de la gare, et c'est là que B-Boy Lee a commencé à vraiment trouver son style, en imitant Bahoran. Shailesh - aujourd'hui chorégraphe au Ballet national des Pays-Bas - n'a pas vraiment cherché à enseigner au jeune Lee. Comme il le faisait auparavant avec sa mère, ils se sont simplement amusés. Shailesh faisait un mouvement et Lee l'imitait, puis le modifiait, la danse et le mouvement évoluant au fil du temps.

Même s'il était inhabituel pour un élève de primaire de fréquenter des jeunes de presque 20 ans, cela s'est avéré être une étape importante. Après quelques années d'apprentissage auprès de Shailesh, Lee est devenu encore plus attaché à son identité de breaker et il savait qu'il voulait rejoindre un crew. Mais pas n'importe quel crew : "J'ai vu The Ruggeds aux championnats néerlandais de B-Boy et j'ai dit à ma mère : "Ces gars sont des hommes fous, j'essaie d'être comme eux, d'être avec eux, de m'entraîner avec eux"."

Lee voulait faire partie des Ruggeds. Il avait neuf ans et ils étaient à la fin de l'adolescence. Mais il avait fait un dessin. Au crayon de couleur, pas au crayon à papier. Et dans le dessin, il demandait à faire partie de l'équipe.

"Je les ai vus en 2009 et en 2010, j'ai fait un dessin disant : "Est-ce que je peux rejoindre votre équipe ?"", se souvient-il. "Je le leur ai donné et ils m'ont dit 'OK'. Ils étaient en train de réfléchir et d'en parler, du genre "Devrions-nous laisser un petit garçon rejoindre l'équipage ?", tu vois ?"

J'ai fait un dessin qui disait : "Est-ce que je peux rejoindre votre équipe ?". B-Boy Lee

"J'étais vraiment jeune, neuf ans, et eux avaient 18 ou 19 ans - une phase de vie très différente. Finalement, j'ai suivi quelques cours, j'ai rejoint le crew et depuis 2010, je fais des battles avec eux, des shows commerciaux et des passages au théâtre aussi, un peu de tout."

Faire partie d'un crew à l'époque signifiait que Lee devait travailler, s'entraîner et se rendre à des compétitions, mais ce n'était pas un truc à gros budget. Et pendant les premières années, la mère de Lee l'a accompagné, même si finalement, elle a simplement dû lui faire confiance ainsi qu'à l'équipe.

Lee vient d'être nommé Red Bull BC One All Star © Little Shao/Red Bull Content Pool

"Ma mère n'avait pas vraiment beaucoup d'argent à l'époque, alors pour elle, acheter des billets pour elle-même coûtait cher", explique-t-il. "Les premières années, elle m'a rejoint et s'est promenée avec moi, mais elle a fini par dire : "OK, je fais confiance à ces gars-là". Je ne connais pas son nom exact, mais quelqu'un de The Ruggeds a dû remplir un formulaire pour pouvoir voyager avec moi, parce que j'étais encore jeune et que si nous arrivions à la sécurité des frontières, il devait montrer le formulaire."

03

Au fur et à mesure que Lee traversait son adolescence, sa conviction s'est en fait affaiblie. Parfois, il s'éloignait de son engagement total dans le break, car il y avait toujours l'obligation de l'école et l'attrait du football - un rêve beaucoup plus courant pour un jeune de 16 ans. Le rêve éveillé du football est facile, mais il devait choisir.

"Combiner le football et le break était impossible pour moi, parce que je savais déjà que si je devais jouer au football sérieusement tout en ayant déjà un certain niveau en break, je me blesserais au football et ne pourrais pas faire de break, alors j'ai dû faire un choix. Évidemment, mon premier amour était le break, j'étais déjà bon dans ce domaine et j'étais avec les Ruggeds depuis très longtemps. Je leur avais déjà dit : 'Je veux juste finir l'école, retourner auprès de vous tous, faire une tournée à l'étranger, faire des trucs internationaux et revenir'."

Lee a mis la breakdance en pause pour se concentrer sur le lycée, obtenant son diplôme en 2018, mais son premier amour et la promesse qu'il a faite à son équipe sont toujours restés en arrière-plan.

"Quand j'étais à l'école, je commençais déjà à danser davantage et quand j'ai obtenu mon diplôme, j'ai dit à mon équipe : 'OK, on y va. Je ne vais plus retourner à l'école, je ne vais plus étudier, je vais me concentrer à fond sur le break'. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Depuis 2018, c'est toujours plus de battles, plus de concours internationaux, de shows commerciaux, de concerts, de spectacles et de théâtre."

Au cours des années suivantes, Lee a commencé à développer son style. Le breaking, un art et un sport, est une question de performance expressive, de puissance, de force, d'agilité et d'habileté. Mais en fin de compte, c'est la créativité qui brille - et Lee en a beaucoup.

04 Qu'est-ce qui distingue B-Boy Lee ?

"Je dirais que les bons points de ma danse, c'est que je suis unique. Il n'y a personne d'autre qui danse comme moi. Je dirais que je break différemment. J'utilise beaucoup de glissades, donc j'utilise certaines parties du corps pour glisser sur le sol et tout ça. Je pense que quand je danse, je suis super libre et si tu me regardes, je suis quelqu'un qui ne réfléchit pas beaucoup avant de battle. Je suis plutôt un B-Boy qui vit dans l'instant présent."

Le breaking est un sport assez peu traditionnel. Il y a très peu d'entraîneurs et de coachs, tu apprends auprès des autres breakers. Et, bien sûr, ton chemin vers une carrière est difficile à définir. Le succès est-il défini par les victoires en concours ou les accolades ? La présence sur les réseaux sociaux ? Le fait de gagner de l'argent et de payer les factures ?

Au fil des ans, Lee s'est fait un nom dans le monde entier, notamment en remportant le Crashfest en 2020, le Red Bull BC One E-Battle en 2021 et le concours Dutch Breaking solo B-Boy en 2022. Il est également devenu récemment membre du Red Bull BC One All Stars et a concouru à New York pour la finale mondiale 2022 du Red Bull BC One. Il pourrait également obtenir sa candidature pour Paris, les tout premiers Jeux à inclure le breaking.

B-Boy Lee en action lors de la Red Bull BC One E-Battle © Leo Rosas/Red Bull Content Pool

05 Un regard vers l'avenir

Lee entre tout juste dans l'âge d'or de sa carrière de breaker, tandis que beaucoup de The Ruggeds atteignent la trentaine et passent à d'autres étapes de la vie. Mais le lien demeure. Même s'il a maintenant une place au sein des Red Bull BC One All Stars, c'est toujours l'équipe qui prime. Quand tu regardes de près l'histoire de Lee, il est clair que sa communauté de breakers était là pour les parties les plus importantes de sa vie. Lorsqu'il a décidé d'être Lee, le B-Boy, c'est parce qu'il se sentait chez lui au sein de ce groupe d'amis adoptifs et de mentors.

"Ma famille n'est pas très grande, alors j'appellerais ma mère comme ma seule vraie famille". Mais après ça, c'est The Ruggeds. La personne qu'il est aujourd'hui, Lee l'est grâce à eux : "Ce sont des amis, mais pour moi, c'est presque lié au sang, tu sais. C'est comme une famille. L'amour pour mon équipe est vraiment profond, alors je ne les quitterais jamais, jamais. Même si parfois ça ne se passe pas très bien, ce n'est pas grave, on va toujours se serrer les coudes."

Ce sont des amis, mais pour moi, c'est presque lié au sang, tu sais. C'est comme une famille. L'amour pour mon équipe est vraiment profond B-Boy Lee

L'avenir de Lee est brillant, mais en regardant vers l'avant, qu'est-ce que ce talent prometteur emportera avec lui ? Tout comme lorsqu'il a commencé sa carrière - un sens aigu de la communauté, de la famille et une leçon de plus de sa mère.

06 Le meilleur conseil de Lee pour les futurs breakdancers

"Je dirais qu'il ne faut pas écouter les gens. Laissez-moi reformuler cela correctement. En gros, n'écoute pas tout le monde, parce que certaines personnes qui n'ont pas beaucoup de connaissances essaient de te dire des choses. Parfois, il vaut mieux que tu te débrouilles tout seul. Finalement, tu te rends compte que ce qu'ils ont dit n'était pas important, tu sais ? Avec le breaking et les réseaux sociaux en ce moment, beaucoup de gens ont des choses à dire, mais c'est à toi de choisir si tu veux être affecté par cela."

À une époque où tout le monde fait constamment attention à ce qui se passe sur son téléphone, il faut faire preuve de maturité, et même s'il peut être surprenant d'entendre cela de la part de Lee, 21 ans, dont la carrière s'est essentiellement construite sur les réseaux sociaux, cela ne devrait vraiment pas être surprenant, parce qu'il s'est construit un réseau de vrais amis qui se soucient vraiment de lui.

"Ce que je dirais à mon moi de 10 ans, c'est "sois toi-même et n'écoute pas trop ce que les gens ont à dire, sauf ce que tes propres gens ont à dire", parce que quand j'étais jeune, beaucoup de gens disaient "ces enfants sont vraiment bons, mais ils n'ont pas certaines choses".

"Cela ne m'a pas vraiment affecté, cependant. Comme ma mère me l'a toujours dit, tu ne devrais pas écouter ces gens. Nous faisons tous du break, nous faisons tous quelque chose que nous aimons et le soutien est toujours incroyable."