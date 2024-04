Découvre comment le champion du monde B-Boy Victor gère la pression

en train de danser, ils pensent sans doute que leur sport est simple ou qu'il suffit juste de tourner sur la tête, de danser sur de la musique et de mouvements de pieds rapides. Cependant, le breaking est devenu une forme d'art compétitif au niveau international, avec des centaines de compétitions organisées chaque année dans le monde entier. Les plus grandes se déroulent dans des arènes à guichets fermés et des stades gigantesques, devant des foules immenses. Le

Même après de nombreuses années de compétition, et après avoir remporté deux fois le Red Bull BC One, le b-boy mexicano-américain l'admet : "Juste avant la battle, mes jambes tremblent, mon corps tremble, je suis vraiment nerveux". Comme pour tout champion, la victoire peut entraîner la pression de devoir gagner encore, et encore, pour répondre aux attentes placées en lui. Victor dit que ses nerfs viennent de "la pression d'essayer de gagner, des autres b-boys, de la famille qui te dit que tu as intérêt à gagner et à remporter cette ceinture. Des amis qui te disent que tu vas tout défoncer'".

Victor ressent probablement le poids de la pression familiale parce que son père lui a appris le breaking à l'âge de six ans, lui qui était b-boy au Mexique, mais qui n'est jamais devenu un breaker compétitif et mondialement connu comme son fils. Ainsi, lorsque Victor a remporté le championnat du monde Red Bull BC One en 2016 à Rome et qu'il a été récompensé d'une ceinture de champion, il l'a donné à son père.

Et l'erreur qui fait perdre la compétition à n'importe quel breaker, et qui permet aux juges de voter contre lui, est de tomber par terre, ce que l'on appelle "s'écraser". Victor n'est pas étranger à cette peur de s'écraser, mais il a appris à s'en accommoder et à ne pas s'y attarder si cela se produit pendant les épreuves.

