L'ascension d'Ami : des racines du hip-hop japonais à la gloire mondial

B-Girl Ami est double championne du monde Red Bull BC One et médaillée d'or olympique. Elle est une source d'inspiration pour les b-girls du monde entier et possède un style traditionnel qui couvre toute la complexité du break . Nous vous présentons ci-dessous neuf faits sur la star des b-girls que vous voudrez connaître.

01 Ami a été initiée au hip-hop par sa sœur

B-Girl Ami a été initiée à la culture hip-hop par sa sœur aînée Ayu à l'âge de six ans, ce qui a déclenché une passion qui ne s'est jamais estompée depuis. Les chemins d'Ayu et d'Ami sont toujours liés, les deux sœurs participant régulièrement à des compétitions en duo, et toutes deux jugeant et se produisant dans le monde entier. En 2016, elles ont notamment remporté la compétition Battle of the Year 2vs2 B-Girl.

Ayu et Ami font un showcase lors du Red Bull 5G à Tokyo, en 2016. © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

02 Premiers pas dans le break et soutien familial

Si son premier contact avec la danse s'est fait par le hip-hop freestyle, Ami a rapidement changé de discipline lorsqu'elle a découvert l'énergie du break quelques années après son initiation à la danse. À l'âge de 10 ans, elle s'est engagée à fond dans le break et maîtrisait déjà le windmill.

Pour progresser rapidement, elle souhaitait s'entraîner avec les meilleurs et voulait rejoindre les b-boys pour les séances d'entraînement à la gare de Mizonokuchi. Le problème ? Le lieu d'entraînement se trouve à deux heures de chez elle. Malgré tout, elle s'y rendait souvent, grâce à sa mère.

"Ma mère conduisait toujours pour aller à ce lieu d'entraînement et me ramenait à la maison".

Ami fait un windmill lors du Red Bull Lords of the Floor 2024 © Little Shao/Red Bull Content Pool

03 La formation, les mentors et le développement de son style.

En voyant l'engagement et le dévouement de la jeune b-girl, certains des meilleurs b-boys du Japon - dont Katsu-One, Taisuke et Wata - sont devenus ses professeurs et ses mentors.

Compte tenu de ces professeurs, il n'est pas surprenant que son style soit propre, avec un flow fluide, un jeu de jambes très précis et des mouvements explosifs. Ami prend son temps pour présenter tous les éléments du break de manière équilibrée, passant souvent du temps à faire du top-rock au lieu d'attaquer rapidement le sol, tout en montrant une profonde compréhension de la musique. Sur le sol, elle passe sans problème du jeu de jambes aux freezes et aux power moves pour créer des rounds qui ont tout pour plaire.

Ami et Taisuke ont participé au Red Bull Lords of the Floor 2024. © Little Shao / Red Bull Content Pool

04 Elle a remporté deux fois le Red Bull BC One

En 2018, Ami est entrée dans l'histoire en devenant la toute première b-girl à remporter la Red Bull BC One World Final, lors de l'année inauguratrice de la catégorie b-girl. Peu de temps après, elle est devenue la première b-girl à rejoindre le Red Bull BC One All Stars. "Lorsque j'ai gagné, je me suis sentie tellement fière de représenter mon pays et moi-même", dit-elle. "À l'époque, je ne me concentrais pas seulement sur le fait de gagner la ceinture et d'entrer dans l'histoire, mais aussi sur le fait de m'amuser."

Ami : première gagnante de la finale femme © Dean Treml/Red Bull Content Pool Ami a remporté sa deuxième finale mondiale Red Bull BC One © Dean Treml/Red Bull Content Pool

En 2023, Ami a remporté sa deuxième ceinture lors de la Red Bull BC One World Final à Paris, devenant ainsi la deuxième b-girl à remporter plusieurs fois la Red Bull BC One. La seule autre b-girl à l'avoir fait est Kastet, une autre Red Bull BC One All Star.

Découvrez ci-dessous ce que les deux b-girls ont dit à propos de leurs titres :

4 minutes Ami et Kastet racontent leurs victoires au Red Bull BC One Comment B-Girls Ami et Kastet ont-elles vécu leurs finales au Red Bull BC One ?

05 Ami a son propre épisode dans Rise of the B-Girls

Notre émission de télévision Red Bull Rise of the B-Girls contient un épisode racontant l'histoire d'Ami. Regardez-le ci-dessous pour découvrir comment Ami a obtenu de son professeur, Katsu-One, un shoutout par DJ Renegade sur le live stream de la Red Bull BC One World Final 2018.

7 minutes L'histoire de la B-Girl Ami La B-Girl Ami a commencé le hip-hop avec sa sœur, mais lorsqu'elle a découvert le breaking, elle est devenue accro.

06 Sa vie en dehors du breaking

Malgré un rythme d'entraînement très strict, Ami a toujours des ambitions et des hobbies qui dépassent le cadre de la piste de danse. Elle est diplômée en littérature britannico-américaine et aime tricoter, photographier et cuisiner. L'un de ses rêves pour le futur est de faire le tour de l'Asie du Sud-Est avec son sac à dos.

Ami aime aussi la nature et souhaite avoir son propre jardin à l'avenir, à l'image de sa personnalité aux multiples facettes.

L'ambition d'Ami ne s'arrête pas à la piste de danse © Little Shao/Red Bull Content Pool

07 Le breaking a façonné son caractère

Le breaking est devenu bien plus qu'un simple exutoire artistique pour Ami. Il l'a aidée à se forger des nerfs d'acier tout en lui donnant la possibilité de s'exprimer. "Avant, je devenais nerveuse très facilement", dit-elle. "Le plus difficile pour moi, c'est de vaincre mes nerfs et de faire de mon mieux sur scène."

Si gagner est un plaisir, Ami précise que ce n'est qu'une partie de la raison pour laquelle le break est la chose à faire pour elle : "Gagner une battle, bien sûr, c'est extraordinaire, mais en même temps, rencontrer des gens du monde entier est devenu une source d'inspiration pour moi", a-t-elle déclaré à Forbes. "Ces précieuses rencontres et expériences avec des danseurs différents signifient beaucoup pour moi."

Ami avant la Red Bull BC One World Final © Dean Treml/Red Bull Content Pool

08 Elle a participé à la compétition Red Bull Lords of the Floor 2024

Red Bull Lords of the Floor est un événement de battles en 2vs2 emblématique qui s'est déroulée en 2001 et 2002. Il est revenu en 2024 pour célébrer le breaking et la culture hip-hop. Ami s'est mesurée à Taisuke, l'un de ses mentors de l'époque.

Vous pouvez regarder l'intégralité de l'événement ci-dessous :

EN REPLAY : Red Bull Lords of the Floor 2024 Regardez 16 duos du monde entier s'affronter lors du Red Bull Lords of the Floor, compétition de breaking de battle en équipe de 2v2.

09 Ami a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques 2024 à Paris.

En 2024, le breaking a fait son arrivée aux Jeux Olympiques de Paris. Ami a remporté la compétition lors d'une finale palpitante contre sa collègue du Red Bull BC One All-Star Nicka, ce qui a fait d'elle la première femme médaillée d'or en breaking aux Jeux Olympiques.

