Les secrets d’entraînement de B-girl Carlota

Oui, ça me fait tellement de bien… Je crois que je ne me suis jamais autant entraînée que ces six derniers mois. Au début, j’étais au lit à 21h (rires) ! Mais c’est une habitude à prendre et j’ai plus évolué en quelques mois qu’en deux ans avant. La quantité joue, mais la qualité et l’environnement aussi. Ici, on a accès à de nombreuses installations et on peut se focaliser à 100% sur l’entraînement. Mais on est aussi entourés. On se corrige mutuellement et ça nous fait avancer. En plus, moi, je suis la plus jeune de l’Équipe de France, donc je suis un peu une éponge. Les autres me donnent beaucoup de conseils… C’est fou de pouvoir faire partie de cette aventure, j’apprends peut-être des choses que j’appliquerai toute ma vie.