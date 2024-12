Rencontrez B-Girl India, la danseuse qui n'a jamais eu froid aux yeux

B-girl India, née aux Pays-Bas et représentant le célèbre Hustle Kidz crew, a consolidé sa place dans l'histoire du breakdance en devenant deux fois championne du monde au Red Bull BC One. Connue pour son explosivité, ses transitions créatives et sa prestance indéniable sur scène, elle est devenue une icône mondiale dans le monde du breaking. Son premier titre en 2022 a été révolutionnaire, et le second, en 2024 cimente son héritage aux côtés des deux autres doubles championnes, Ami et Kastet.

La plus jeune double championne du Red Bull BC One © Little Shao/Red Bull Content Pool

01 Retour en 2017 : India fait une première impression sur la scène internationale

Le Red Bull BC One World Final de 2017 d’Amsterdam, aux Pays-Bas, a marqué l'histoire du breaking. Rounds après rounds, les meilleurs breakers se sont illustrés aux quatre coins du monde et ont gagné en notoriété avec un sport qui a explosé à une vitesse fulgurante. Les battles qualificatives ont été tout aussi passionnantes que la finale.

B-girl India est connue pour son style puissant et dynamique © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Les 3V3 se sont déroulés le deuxième jour du Red Bull BC One Camp. La salle était bondée, le plafond très bas. Quelques centaines de B-boys, B-girls et danseurs de hip-hop étaient présents sur le dancefloor. Certains spectateurs ont grimpé sur une pile d'enceintes pour être sûrs de bien voir, tandis que le crew de Neguin, Tsunami All Stars, enchaînait des figures défiant la gravité et des footworks complexes face à trois jeunes Néerlandais. Quand ce fut leur tour de répliquer, une jeune fille de 11 ans, India Sardjoe, ne s'est pas retenue. Sa longue queue de cheval s'est agitée tandis qu'elle balayait le sol avec de puissants moves et une fière allure. Les caméras se sont braquées sur elle. La salle s'est mise à applaudir et les décibels ont explosé. Il ne faisait aucun doute qu'India était destinée à se faire un nom en tant que B-girl de premier plan.

Je n'ai jamais été timide et je n'ai pas peur facilement. B-Girl India

« Je n'ai jamais été timide et je n'ai pas peur facilement », dit-elle. « J'ai commencé le football en tant que défenseuse à l'âge de 6 ans, avant de découvrir le breaking. Je traînais avec beaucoup de garçons et j'étais la seule fille sur le terrain, alors j'ai dû me faire ma place. Je devais être forte, et cela m'a aidée dans le breaking. C'est ce qui m'a donné confiance en moi. Quand j'ai fait ma première battle à 9 ans, je ne me suis pas dit : ‘Oh, je ne veux pas y aller’. J'y suis allée, c'est tout ».

02 Qui est India Sardjoe ?

Née et ayant grandi à La Haye en Hollande méridionale, son père est originaire d’Inde et du Suriname, et sa mère indo-hollandaise. Son enfance a été rythmée par la musique traditionnelle et par de nombreux moments passés à danser lors de fêtes de famille avec sa mère, une artiste talentueuse qui adore la bachata.

« J'ai commencé le breaking à 7 ans, en 2014. Avant ça, j'ai suivi quelques cours de street dance et de hip-hop, mais j’ai switché parce que je voulais plus d'aventure. Quand j'ai vu les breakers de mon école de danse, ça a immédiatement attiré mon attention. Je me suis inscrite au cours, je suis entrée sur la piste et j'ai dit : « OK, je vais essayer ça ».

La B-girl a partagé son temps entre le football et la danse pendant quelques années, jusqu'à ce que le breaking devienne sa principale passion. Elle a rejoint un grand centre de hip-hop à La Haye et est devenue membre du Heavyhitters crew, s'entraînant avec Ton Steenvoorden et Diogo Nogueira. Elle a également pris des cours avec Shane, Rabbani et Little King.

India s'enflamme lors de sa battle contre Nicka © Dean Treml/Red Bull Content Pool

« Ma première battle était chouette parce que j'étais débutante, mais je me suis retrouvée en demi-finale. Je pense que les gens ont été surpris parce qu'il n'y avait pas beaucoup de filles. J'étais toute nouvelle, donc il y a eu une réaction générale du genre : « Oh, nous ne l'avons jamais vue auparavant, mais si elle persévère, elle a de grandes chances d’évoluer. »

03 Son style de breaking

Dès le départ, India a cherché à développer ses compétences et sa technique le plus rapidement possible.

« Le breakdance a-t-il été facile pour moi ? Non, bien sûr que non. J'ai dû beaucoup m'entraîner. Je voulais tellement progresser. Je m'entraînais, je m'entraînais, je m'entraînais. Puis je me suis améliorée », explique-t-elle. « Au début, je n'étais pas très musicale. Quand il s'agissait de musicalité, je ne l'avais pas en moi, alors j’ai dû beaucoup pratiquer et aussi renforcer et développer mon toprock. Ce n'est que depuis 1 an que je suis plus calme et que je peux me concentrer sur la musique.

India a ensuite rejoint Hustle Kidz, et le crew l'inspire beaucoup. Elle aime leur façon de danser. B-Boy Menno, respecté dans le monde entier pour avoir créé l'un des styles les plus originaux de la scène breakdance, est considéré comme un mentor pour elle. B-Girl Vanessa, originaire du Portugal, a également eu une influence considérable sur son style.

India n'a pas de move caractéristique, mais elle a un style reconnaissable © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Lorsqu'on lui demande de nous révéler son move fétiche, elle nous répond : « Je n'en ai pas, mais j'ai un style de breaking caractéristique que l'on peut distinguer lorsque l'on ne voit que mes moves. J'ai un style créatif et dynamique très puissant, avec des mouvements dans tous les sens. J'aime me concentrer sur les détails et les slides dans mes combos, ce qui les rend plus fluides. »

04 Maintenir l'équilibre : la qualité plutôt que la quantité

Au début de ses études secondaires, l'équilibre entre l'école et la compétition était naturel, mais à mesure que les enjeux devenaient plus grands, ce fut plus compliqué. Avec des événements majeurs tels que la Red Bull BC One World Final qui exigeaient toute son attention, elle s'est retrouvée à jongler avec des entraînements intenses et des responsabilités académiques. Déterminée à obtenir son diplôme, elle a décidé de se concentrer sur les battles à haut niveau tout en réduisant du côté des compétitions moins importantes.

B-girl India donne la priorité aux grandes compétitions © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle elle privilégie la qualité à la quantité. « Le plus grand défi pour moi, ce sont toutes les battles qui se succèdent. Je veux avoir l'air en forme. Je n'aime pas faire les mêmes moves. Si j’ai une compétition samedi, puis à nouveau le week-end suivant, je veux tout changer, et je pense que si vous avez des battles aussi souvent, cela peut être difficile à faire. »

05 Rocking NYC : le premier titre au Red Bull BC One d’India

À seulement 16 ans, India Sardjoe est montée sur la scène de la Red Bull BC One World Final à New York. Elle a a captivé la foule et les juges par son énergie débordante, sa musicalité aiguisée et ses moves novateurs, et elle a remporté la ceinture de vainqueure. Son parcours jusqu'au titre a été spectaculaire : elle a battu Luma (Colombie), Swami (Mexique) et 671 (Chine), avant d'affronter la championne en titre, Logistx (États-Unis), lors d'une battle finale inoubliable.

India, plus jeune championne de Red Bull BC One © Little Shao/Red Bull Content Pool C'est fou de penser que j'y suis allé la première année où j'avais l’âge de le faire, et sans avoir fait le Red Bull BC One Cypher ! B-Girl India

Lors de l'intense confrontation avec Logistx, India a réalisé une performance alliant précision, créativité et un flair indéniable, ce qui lui a valu une victoire bien méritée. Se remémorant ce moment, elle a reconnu le défi et l'émotion que représentait le fait d'affronter B-girl Logistx : « J'ai dû affronter la championne en titre et ce n'est pas rien. C'était super, j'ai dû faire de mon mieux et j'étais très heureuse d’être face à elle ». Avec cette victoire, India a confirmé son statut d'étoile montante du breaking.

Regardez-la remporter la Red Bull BC One World Final de 2022 en replay ci-dessous :

Red Bull BC One World Final 2022 en replay Regardez en replay des danseurs venus des quatre coins de la planète s'affronter pour devenir champions du monde de breaking à New York, berceau du hip-hop.

En 2023, elle revient sur la scène du Red Bull BC One pour défendre son titre, mais s'incline en demi-finale face à Ami.

06 2024 : Les Pays-Bas remportent la victoire. Deux champions, un même crew !

En 2024, B-Girl India est remontée sur scène lors de la Red Bull BC One World Final à Rio de Janeiro pour remporter son deuxième titre de championne du monde. Elle a livré une performance qui a mis en évidence son évolution et sa maîtrise du breaking. Sa puissance explosive, sa créativité et sa prestance inébranlable sur scène ont subjugué la foule et les juges, prouvant qu'elle n'est pas seulement une prodige, mais une légende en devenir.

Pour la première fois dans l'histoire du Red Bull BC One, les B-boy et B-girl champions viennent du même pays et du même crew. B-Girl India et B-Boy Menno représentent fièrement les Pays-Bas et Hustle Kidz crew. Alors qu'India a remporté son deuxième titre de championne du monde, Menno est entré à son tour dans l'histoire en glanant une quatrième ceinture au Red Bull BC One, ce qui est sans précédent. Ensemble, leurs victoires soulignent non seulement la force du breaking néerlandais, mais aussi l'incroyable héritage du Hustle Kidz crew sur la scène mondiale.

Hustle Kidz a remporté au total six titres au Red Bull BC One © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Le parcours d'India vers son deuxième titre a été aussi impressionnant que le premier puisqu'elle s'est battue contre les meilleures b-girls du monde entier. Elle a battu la Sud-Coréenne Starry, l'Américaine Logistx dans un remake de la finale de 2022, la Française Kimie et la Lituanienne Nicka, médaillée d'argent aux Jeux olympiques.

En repensant à sa deuxième victoire, India a fait part de l'importance de remporter à nouveau le titre, en particulier dans une ville si profondément liée au rythme et à la danse. Elle a déclaré : « Je suis tellement heureuse de remporter mon deuxième titre au Red Bull BC One ici, à Rio. Cela signifie beaucoup, surtout parce que j'ai gagné la même année que mon coéquipier et mentor ».

Revivez la Red Bull BC One World Final 2024 et la double victoire épique d’India et Menno en le replay ci-dessous :

Avec la Red Bull BC One World Final de 2024 derrière nous, la communauté des breakers se tourne vers l'avenir et l'excitation de ce qui va suivre. Le voyage se poursuit en 2025, alors que les danseurs du monde entier se préparent à illuminer Tokyo, apportant une nouvelle énergie, de la créativité et de la passion sur la scène. Hajime !