Les secrets d’entraînement de B-girl Kimie

Kimie: Le matin, après le lever, je m’étire et je travaille les bases pour qu’elles soient bien solides, mais aussi les choses qui me posent le plus de difficultés. Ça permet de bien réveiller le corps et de préparer la suite. Je vais par exemple travailler les étages, en haut, sur le coude, en bas, les freezes, des séries de coupoles ou d’envolées… Je perfectionne tout ça. Ensuite, l’après-midi je fais un entraînement spécifique. Je travaille mes passages et mes codes mais je fais aussi un peu de recherche pour trouver de nouvelles choses. Et je fais mes devoirs, aussi (rires) !