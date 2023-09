Interview croisée : Syssy et Dany Dann

Syssy: Je suis trop contente d’avoir été invitée. BC One, c’était un peu un rêve d’enfant. Tu vois, Red Bull BC One, c’est un peu LA compétition de référence. Ça va être ma première participation et d’être directement invitée sur la grande scène ça va être vraiment bien et je vais tenter de bien saisir cette opportunité pour faire un bon résultat.

Dany Dann: Moi ça sera ma deuxième participation à la finale. On a été sélectionnés par rapport à nos résultats de l’année passée. Je suis très content, c’est ma deuxième participation. Je me sens plus confiant, plus fort dans mon sport et dans mon art. En plus c’est en France. Je suis très content et on attend le jour J pour proposer notre prestation.