Red Bull BC One World Final : qui sont les wildcards féminines ?

Red Bull BC One Le Red Bull BC One est la plus grande compétition de B-Boy et B-Girl du monde. Chaque année des milliers de danseurs tentent de décrocher une place pour la World Final..

, ce sont 16 candidates qui s’affrontent pour le titre suprême. Et parmi ces finalistes, on retrouve d’abord des danseuses invitées, qui accèdent directement à la finale internationale. Les autres prétendantes sont les gagnantes de la Last Chance Cypher, cette compétition dans laquelle les championnes nationales se battent d’abord entre elles. Voici les b-girls qui accèdent cette année directement au top 16 sans avoir à passer par la case Last Chance Cypher.

Elle a remporté une liste impressionnante de victoires en battles, et est notamment entrée dans l'histoire en devenant la plus jeune b-girl à remporter la finale mondiale de Red Bull BC One, en 2022. Elle revient donc défendre son titre cette année et s'est récemment qualifiée pour représenter les Pays-Bas à Paris, en 2024. "Je suis très heureuse d'être à nouveau sur la grande scène et de défendre mon titre mondial, commente-t-elle. C'est le plus haut niveau qui existe, alors je vais donner le meilleur de moi-même et profiter de l'expérience."

