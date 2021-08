Le Badaboum, le labyrinthe de la teuf de Bastille

Une grande salle de club en bas, avec un set-up de néons éblouissant, un appart à l’étage avec des bornes d’arcade et un karaoké, une salle secrète à découvrir, un bar à cocktail où laisser redescendre le BPM de votre cœur, des soirées improbables et une population mixée qui s’agite sur une programmation pointue… C’est la recette avec laquelle Badaboum , lancé en 2013 par Aurélien Delaeter, Aurélien Antonini et Benoît Chaldoreille, s’est constitué un public fidèle, vite séduit par leur concept de fête ludique.

Le club Badaboum a été ouvert il y a 8 ans par trois passionnés de teufs © Le Viet Photography

“A l’époque, à Paris , il y avait un immense problème au niveau de l’accueil dans les boîtes. Tu devais choisir entre les clubs de kékés du 8e arrondissement qui posaient bouteille sur bouteille et les lieux où il fallait se pointer avec un look de clochard berlinois. Il n’y avait pas d’endroit qui mêlait ces mondes en y ajoutant de la bonne musique. C’est ce qu’on a essayé de faire avec le Badaboum ”, explique Aurélien Delaeter, pour qui le lieu a comblé un manque dans l’offre clubbing de la capitale. “Évidemment, il y avait déjà des lieux où écouter de l’excellente musique comme le Rex ou Concrete, mais c’était sérieux, c’était une église où l’on venait pour écouter de la musique , tandis que chez nous, on vient pour s’éclater, explique-t-il. On a donc divisé nos espaces avec des ambiances différentes et on y a amené des contenus originaux, des soirées déguisées, des performeurs queers, un peu toutes les choses qui allaient à l’encontre de l’austérité du clubbing à l’allemande.”

La grande salle de club du Badaboum © Le Viet Photography

Du name dropping et des concepts

Cette variété, c’est ce qui a séduit Louis, consultant en développement durable dans la mode et client régulier du Bada : “Ce qui est génial, c’est que tu peux emmener n’importe qui au Badaboum . Moi, j’étais dans un délire très électro, je sortais dans des boîtes où tu ne peux pas emmener un pote qui est moins là-dedans. Tu peux avoir un artiste qui tape fort dans la grande salle de clubbing en bas pendant qu’il y aura un truc plus chill dans l’appart en haut. Chacun peut profiter de sa soirée en fonction de ses goûts avant de se retrouver au cocktail bar ou de se rejoindre dans une des salles. C’est un club global.”

“Ce qui est génial, c’est que tu peux emmener n’importe qui au Badaboum" © Le Viet Photography

Global dans son ouverture à toutes les populations, mais aussi à tous les styles musicaux et à toutes les ambiances, y compris celles où l’on pousse les potards du kitsch au maximum. “J’ai vu du beau monde au Badaboum : Session Victim, Omar S, Moodymann, Kerri Chandler, et pas mal d’autres. Mais si je ne devais retenir qu’une seule soirée, ce serait celle des 6 ans du Badaboum. C’était une ‘nuit des sosies’ où tout le monde était sapé en sosie non officiel d’une star. Il y avait genre 25 Freddie Mercury, tous plus approximatifs les uns que les autres, et pareil pour les autres stars. On a aussi eu des surprises, des shows, des danseuses, des prises de parole, une scénographie de taré. Avec tout ça, ils ont transformé un concept ringard en un truc ultra-cool”, se souvient encore Louis. Dans un autre genre, le club du 11e arrondissement a organisé les soirées Merci, où les noms des artistes, qui jouaient derrière un rideau, étaient révélés… le lendemain de la soirée. Histoire de retrouver le goût de ces teufs à l’ancienne où l’on ne venait pas pour une tête d'affiche mais pour danser, en faisant confiance à l’équipe de programmation.

Le Badaboum recoit les plus grands DJ du monde © Le Viet Photography

Une vision qui n’empêche pas le Badaboum de recevoir les plus grands DJ du monde et de booker Dixon pour un all night long. “C’était une folie, on ne pensait pas que de 22h à 7h du matin, on aurait les mêmes personnes en train de danser sans s’arrêter. On reçoit aussi des artistes de Chicago, de New York, de Detroit, on a beaucoup d’affinités avec eux car ils ont ce côté festif, funky, qui matche avec nous. Et puis il y a des collectifs de jeunes qui débarquent à 15 et qui te découpent ta scène, c’est un truc qu’il faut vivre”, raconte Aurélien Delaeter.

Le Badaboum © Le Viet Photography

Un esprit avant tout

Entre ces grands noms et ces soirées à concept, le Badaboum cultive un esprit intercommunautaire, et tout le monde y est le bienvenu, à l’image du quartier de Bastille et de sa mixité. Le fondateur précise : “Le principe, c’est d’avoir des échantillons de toute la population sans que jamais un segment n’écrase les autres. Ce sont des passionnés de musique, des fêtards qui viennent se finir, des banquiers en goguette, des transformistes, des loubards du quartier, des jeunes, des vieux, et on fait de notre mieux pour conserver cet équilibre. C’est une arche de Noé de la fête : le soir où tu viens, il y aura peut-être trop de banquiers ou trop de queers à ton goût mais c’est comme ça chez nous.”

Le Badaboum défend une vision de la fête ludique, ouverte et diversifiée © Le Viet Photography

Et le plus souvent, tout le monde se détend, tout le monde se mélange, toutes les différences se dissolvent dans l’esprit de la fête, comme lors de la soirée Syncrophone Retour aux sources, en janvier 2020 : “Il y avait Didier Allyne, DJ Gregory, DJ Yellow, Jay Ka et HOLDTight qui mixaient dans la grande salle en bas”, se souvient Julie, commerciale dans un showroom. “À un moment, le son a coupé. Souci technique. Alors on a commencé à chanter Freed from Desire de Gala pour combler le blanc en attendant que ça revienne. Toute la salle a suivi en chœur, c'était assez fou cette communion, comme dans un concert.”

Le Badaboum de demain ne sera pas différent de celui d’hier © Le Viet Photography

Cet esprit unique, à la fois familial, éclatant et ludique, l’équipe du Badaboum a bien l’intention de le protéger envers et contre tout. Même contre le Covid-19 et la vague de transformation qu’il a entraînée dans le monde de la nuit. “On respecte ceux qui avaient besoin de se réinventer et qui l’ont fait, mais nous, on a décidé de ne rien changer. On n’est pas devenu une radio ni une boulangerie. On aimait le Badaboum comme il était avant cette pandémie, il était parfait à nos yeux et on n’a pas envie de le changer. On l’a pensé méticuleusement quand on l’a créé. Et le Badaboum de demain ne sera pas différent de celui d’hier. Notre refuge nocturne doit rester le même pour pouvoir oublier encore plus de problèmes qu’avant”, conclut Aurélien Delaeter avec émotion. Et après un an et demi de fermeture, on pourra retourner vider son sac à soucis dans le labyrinthe à teuf de Bastille le 27 août. Ne manquez pas ça, ça promet d’être spectaculaire.

Le Badaboum réouvrira le 27 août © Le Viet Photography