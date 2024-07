Badminton : le guide ultime pour tout connaître des règles de ce sport

Hérité du “Poona”, jeu de raquette indien, le badminton apparaît en Angleterre au 19e siècle dans la ville du même nom. Ce qui se jouait avec une balle légère au départ a évolué vers un sport plus technique. La balle est devenue un volant, et le Poona est devenu Badminton.

D'abord formalisées à Bath en 1873, les règles ont établi les bases du sport tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec des directives claires concernant le terrain, les services, et le score. Avec le temps, elles ont évolué pour répondre aux exigences des compétitions internationales. Et c’est là que ça se complique.

Un terrain de badminton, c’est 13,40 m de long sur 6,10 m de large, couloirs des côtés et du fond compris. Le but ? Faire tomber le volant sur le terrain adverse dans ces limites. Un principe plutôt simple sur le papier, mais attendez un peu de connaître toutes les règles pour l’affirmer. Bon à savoir : en simple ou en double, la surface de jeu varie. Un peu comme au tennis, les couloirs latéraux ne sont pas utilisés en simple, alors qu'ils entrent en jeu lors des matchs en double.

