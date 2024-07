Quels sont les records de vitesse de volant en badminton ?

77 : volant avec une vitesse moyenne, recommandé lorsque l'altitude est proche du niveau de la mer et la température entre 22 et 27°C.

Et on y engage tout le corps pour mettre le plus de puissance

Le choix de votre volant dépend de votre niveau de pratique et c’est pour cette raison qu’il en existe deux types : le volant plastique et le volant plume.

