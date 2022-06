Où trouver les meilleurs spots de baignade sauvage en France ?

1. Chenonceaux, Indre-et-Loire

Chenonceaux © Daniel Start

« La plupart des visiteurs doivent payer l'excursion en bateau pour voir le Château de Chenonceau , monument emblématique de cette commune d'Indre-et-Loire. Pouvoir nager autour de ce site, c'est faire un voyage dans l'histoire de France mais c'est aussi excitant, car pas vraiment autorisé. Le paysage est époustouflant, surtout au coucher de soleil. »

Localisation :

Au niveau du pont de Chisseaux, sur la départementale D40, remontez le sentier pendant 10 minutes, le long de la rive gauche (coordonnées : 47.3247, 1.0731). D'autres sites de baignade se trouvent à l'Est, comme les plages de St-Aignan ou les rives de Chatillon-sur-Cher.

2. Cascades du Hérisson, Jura

Cascades du Hérisson © Daniel Start

« C'est une série de chutes d'eau qui descendent d'une falaise et se jettent dans plusieurs bassins. Le spot que j'aime particulièrement, c'est le Gour Bleu. Une piscine naturelle entourée d'une clairière, d'une plage et d'une cascade. Vous pouvez nager autour et sous la cascade. Nager derrière une chute d'eau, c'est magique. »

Localisation :

Suivez la route départementale D678 depuis Lons-le-Saunier (coordonnées : 46.6147, 5.8605). Le Lac du Val, situé à proximité, constitue une bonne alternative.

3. Lac d’Annecy, Haute-Savoie

Lac d’Annecy © Daniel Start

« Peut-être le spot de baignade le plus célèbre de France. En plus d'avoir les Alpes comme toile de fond, il s'agit de l'un des lacs les plus chauds de la région. L'eau est d'une couleur aigue-marine particulièrement vive. Pour s'évader dans ses parties les plus sauvages, suivez un sentier à travers les bois, jusqu'à atteindre la réserve naturelle du Roc de Chère. »

Localisation :

Le spot est situé à 700 mètres au Nord de Talloires. Depuis la D42, prenez la direction de Roc de Chère, Liason Menthon (coordonnées : 45.8435, 6.1891)

4. Pont d’Arc, Ardèche

Pont d'Arc © Daniel Start

« Située en Ardèche, cette arche naturelle se forme depuis une dizaine de milliers d'années. La rivière coule sous cet immense structure, et la traverser à la nage est une expérience fantastique. Comme nager dans une cathédrale, en somme. Sur la rive droite, vous pouvez atteindre un tunnel souterrain qui mène à un trou, à l'intérieur de l'arche. Idéal pour les sauts. »

Localisation :

Prenez la D290 depuis Vallon-Pont-d'Arc (coordonnées : 44.3821, 4.4169)

5. Pont du Diable, Ardèche

Pont du Diable © Daniel Start

« Au Pont du Diable, près de Thuyets, un pont médiéval surplombe une gorge étroite, profonde et rocheuse, située au-dessus d'un grand bassin fluvial. Du pont, vous pouvez admirer ces incroyables eaux émeraude. C'est cette couleur de l'eau qui rend le lieu si particulier. Vous pouvez nager en explorant la gorge, ou profiter de la plage. »

Localisation :

Le Pont du Diable est situé à 1km de Thuyets sur la N102 (coordonnées : 44.6710, 4.2216).

Faire quelques longueurs, c’est bien, mais en faire pendant au moins 24 heures en un mois, c’est mieux. Si vous vous en sentez capable, n’hésitez pas à vous inscrire à Red Bull Chrono Challenge , qui vous invite à réaliser ce défi sur Strava du 21 juin au 20 juillet 2022. Une expérience Red Bull unique est à la clé, et c’est par ici que ça se passe !

6. Cascade du Sautadet, Cèze

Cascade du Sautadet © Daniel Start

« Sur la Cèze, vous trouverez l'une des plus belles séries de cascades du pays. Ici, l'eau se déverse sur les parois et créé des "jacuzzis" naturels. C'est amusant de rester assis là et d'être massés par l'eau. Il y a aussi des toboggans pour glisser et des falaises de calcaire, d'où les plus courageux enchainent les plongeons spectaculaires. »

Localisation :

À 30 kilomètres à l'Ouest d'Orange. Empruntez la D980 depuis Bagnol-sur-Cèze, puis la D166 (coordonnées : 44.1890, 4.5271).

7. Cascades de Purcaraccia, Corse

Cascades de Purcaraccia © Daniel Start

« La Corse est un paradis pour la baignade sauvage. Les cascades de Purcaraccia font partie d'une chaîne de montagnes en calcaire blanc. L'eau a sculpté ces incroyables piscines en forme de larme. Vous pouvez glisser le long de certaines chutes d'eau pour atterrir dans les bassins. C'est très amusant. »

Localisation :

Continuez sur la D268 et, à environ 2,5 km après le Col de Larone, empruntez le chemin dégagé sur la droite, situé à 100 m avant le pont (coordonnées : 41.8375, 9.2645).

8. Pont du Diable, Hérault

Le Pont du Diable © Maurice Von Mosel; Flickr CC

« L'Hérault est l'un des fleuves les plus étendus du Massif Central et du Languedoc. Au Pont du Diable, une immense piscine se forme sous le vieux pont, situé au pied d'un canyon. Son ampleur est extraordinaire. Seul problème : il y a beaucoup de monde. L'astuce des visiteurs les plus courageux est de nager sous le pont. Il existe aussi des corniches, moins fréquentées, où vous pouvez grimper et vous baigner. »

Localisation :

Quittez l'A750 à 4km d'Aniane par la D27 (coordonnées : 43.7065, 3.5568)

9. Lac d’Ilay, Jura

Lac d’Ilay © Daniel Start

« Situé au milieu des collines vallonnées, le Lac d'Ilay est incroyable. Le matin y est particulièrement agréable, car de grandes étendues de brume planent au-dessus de l'eau. La nuit est un autre moment propice pour nager librement, sous les étoiles. Le spot est idéal pour faire du camping sauvage et méditer. »

Localisation :

Quittez la D678 pour la D75 (vers Le Frasnois) et empruntez le chemin qui mène au lac sur la droite, juste avant un hameau (coordonnées : 46.6319, 5.9001).

10. Lac de Serre-Ponçon, Gap

Lac de Serre-Ponçon © Daniel Start

En réalité, il s'agit d'un lac artificiel. Là-bas, vous apercevrez un village qui a été submergé en 1961, et qui apparait régulièrement quand le niveau de l'eau est bas.

Localisation :

La partie Sud-Ouest du lac, située à proximité du cimetière d'Ubaye, est la moins fréquentée par les visiteurs (coordonnées : 44.4644, 6.3580)