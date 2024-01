Cinq conseils pour créer votre personnage sur Baldur’s Gate 3

Comme pour une partie de Donjons et Dragons, Baldur’s Gate 3 vous offre la possibilité de créer un personnage de toutes pièces, en laissant libre cours à votre imagination. Apparence, race, origine, classe… Bref, il y a de quoi faire. Mais il est également possible de sélectionner des personnages déjà créés. Ceux-ci sont en fait tirés des compagnons que vous rencontrerez au fil de l’aventure. Et même si, de prime abord, cela ne semble pas être une bonne idée, cela présente certains avantages : en choisissant l’un d’entre eux, votre personnage sera capable de parler (contrairement aux autres), de plus, votre équipe peut contenir jusqu’à 4 personnages, il n’y a donc aucun risque de doublon si vous souhaitez incarner l’un d’entre eux.

Une fois que vous aurez choisi une classe, il faudra ensuite allouer vos attributs dans les différentes catégories disponibles (force, dextérité, intelligence etc). Et même si cela peut sembler compliqué ou un peu barbant, c’est tout à fait crucial car cela influe sur tous les jets de dés qui auront lieu dans votre partie. Il faut également les maximiser en fonction de votre build, mettez toujours (au moins) 16 dans la caractéristique principale liée à votre classe. N’hésitez donc pas à booster certaines d'entre elles et à laisser les autres au minimum.

Par exemple, si vous jouez autre chose qu’un magicien, vous pouvez mettre l’intelligence à 8 et pousser d’autres caractéristiques telles que le charisme ou la constitution, ce sera plus rentable (et votre personnage ne sera pas limité dans ses options de dialogues comme dans Fallout 1).

