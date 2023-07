Commencez par former une petite équipe avec vos potes. Entraînez-vous vite fait la veille, puis remportez le tournoi Red Bull Half Court . Un programme complètement fou, oui, mais c'est exactement ce qui est arrivé à la Suédoise Estelle Centerstam l'année dernière. Après avoir remporté la finale nationale du tournoi, elle et son équipe ont pu représenter la Suède lors de la finale mondiale en Égypte. Un souvenir qu'elle n'oubliera jamais comme elle nous l'explique ci-dessous, avec quelques tips pour vous.

Les gagnantes de la finale nationale suédoise en 2022 © Adam Klingeteg

01 Les trois tips d'Estelle Centerstam

Pas d'économie ! Les matchs sont très courts, alors n'hésitez pas à vous donner dès le départ. Il n'y a pas de mauvais tirs, ne l'oubliez pas. La communication est essentielle ! Il est primordial de se synchroniser et d'apprendre comment vos coéquipiers jouent habituellement. Échangez sur les choses à adapter etc. Utilisez vos remplaçants ! Certes, dix minutes peuvent sembler assez courtes mais lorsque vous n'êtes que trois joueurs ou joueuses, que vous jouez sous le soleil et qu'il n'y a pas d'arrêts de jeu, ça peut vite se corser. Veillez à faire des remplacements régulièrement pour vous reposer.

Commencez par former une team © Adam Klingeteg Sous un soleil de plomb © Adam Klingeteg

02 Pourquoi vous devez vous essayer au streetball en 3v3

Le streetball (ou basket-ball de rue) est bien plus dynamique que le basket-ball traditionnel. Jouer en 3 contre 3, plutôt qu'à 5 contre 5, sur un demi-terrain et avec des matchs qui ne durent que 10 minutes donne une intensité folle et une ambiance vraiment particulière.

"J'adore ces tournois. Il y a de la musique et si vous ne jouez pas, vous pouvez regarder plusieurs matchs en même temps. On s'amuse tout le temps et bizarrement, on a moins de pression que quand on joue à 5 contre 5", explique Estelle Centerstam. "On se donne évidemment à fond, mais c'est plus excitant."

Sans répit © Adam Klingeteg

Estelle a grandi en jouant au basket-ball pour le club d'Alvik, en Suède. Elle y a notamment remporté le championnat suédois des jeunes. Aujourd'hui, elle joue sa quatrième saison pour Borås, une équipe qu'elle a aidée à passer de la basketettan - troisième division professionnelle suédoise - à la ligue nationale. Si elle a tout de suite aimé le 3 contre 3, il a également fallu qu'elle adapte son jeu à ce format.

"Le jeu est beaucoup plus rapide. Il faut être sur le qui-vive en permanence. Il y a beaucoup de défense en un contre un et comme le contact corporel est autorisé, le jeu est un peu plus musclé, j'aime beaucoup ça."

03 Pas besoin d'être expert en 3v3 pour gagner

Si Estelle semble aujourd'hui être une pro du 3 contre 3, elle était pourtant totalement novice dans ce format avant l'année dernière. Elle avait déjà regardé des matchs mais elle n'avait jamais joué car elle avait du mal à constituer une équipe. Alors, quand elle a appris que le Red Bull Half Court venait en Suède et que le vainqueur du tournoi pouvait participer à la finale mondiale en Égypte, elle a contacté toutes ses amies pour qu'elles viennent jouer avec elle.

Un beau spectacle © Adam Klingeteg En route vers la victoire © Adam Klingeteg

"On n'avait pas d'attentes particulières, on se disait juste que ça pouvait être sympa à faire", explique-t-elle. "Amanda, l'une de mes coéquipières, avait déjà joué plusieurs fois. Elle nous a donc donné quelques tips pour notre premier match. Sans nous vanter, je crois que nous avons très bien joué dès le début. Et on s'est surtout beaucoup amusées."

Un format particulier © Adam Klingeteg

Un format à essayer absolument © Adam Klingeteg Un jeu intense © Adam Klingeteg

04 Jouer la finale mondiale est une expérience unique

À fond dès le début, Estelle et son équipe ont continué sur leur lancée jusqu'à la fin, remportant le tournoi suédois. Prochaine étape : la finale mondiale.

"C'est la chose la plus cool que j'aie jamais faite, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était complètement fou. Je n'avais joué qu'en Suède jusque-là, c'était super de rencontrer d'autres joueurs du monde entier.

3 points devant 3 pyramides © Markus Berger / Red Bull Content Pool

Bien sûr, jouer contre certaines des meilleures joueuses de 3v3 du monde peut être intimidant et Estelle admet qu'elle a parfois douté de ses capacités à pouvoir relever le défi. Amanda, de son côté, était confiante. "Amanda nous a mis dans un bon état d'esprit et ça s'est passé beaucoup mieux que prévu. Quand on voit les autres joueuses, on se dit qu'il y a un certain niveau mais en fait, on avait souvent une meilleure technique et une meilleure tactique.

Aux couleurs suédoises © Mohamed Hosni / Red Bull Content Pool

Malheureusement, l'équipe n'a pas réussi atteindre les quarts de finale. "Nous n'avons fait de notre mieux, mais c'est comme ça. Ce qui est sûr, c'est ça m'a donné encore plus envie de participer aux prochains tournois."

Et si elle se qualifie à nouveau pour les phases finales cette année, l'objectif est grand : "je crois que nous pouvons nous hisser jusqu'aux finales mondiales".

