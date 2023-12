10 choses que vous ne saviez pas sur le basketball

Aujourd’hui, tout le monde est habitué à voir Stephen Curry enchaîner les shoots à trois points, Rudy Gobert sortir de la raquette périodiquement pour éviter d’enfreindre la règle des 3 secondes ou Luka Doncic dribbler au milieu de plusieurs adversaires. Mais à l’origine, toutes ces choses étaient totalement étrangères au basketball . Petit retour en arrière, avec dix évolutions marquantes du sport à la balle orange.

01 Le basketball a été inventé par James Naismith

En 1891, son patron du YMCA (l‘association pour adolescents défavorisés, pas la chanson) de Springfield, dans le Massachusetts, lui demanda de trouver une activité hivernale d'intérieur. James Naismith, professeur canadien d'éducation physique, imagine alors un sport dans lequel on devrait faire passer un objet dans des paniers à pêches positionnés en hauteur. C’est ainsi que le basket est né. Il a ensuite rédigé le premier livre de règles pour le sport et fondé le programme de basketball de l’université de Kansas.

02 Le basketball se jouait avec une balle différente

Aussi étrange que cela puisse paraître aujourd’hui, le basketball se jouait à l'origine avec un ballon de football et des paniers de pêches, les arbitres devaient aller récupérer le ballon à chaque fois qu'un joueur marquait. En 1900, les paniers en ficelle que nous connaissons aujourd'hui ont été introduits et, plus tard, des panneaux y ont été ajoutés à l’arrière.

03 Il était interdit de dribbler puis de dunker

À l’origine, on ne pouvait pas faire avancer le ballon par ses propres moyens. Au lieu de cela, chaque joueur devait faire une passe à partir de l'endroit où il l'avait attrapé. La première équipe connue pour avoir posé un dribble a joué à Yale en 1897. Cette facette du jeu a été intégrée aux règles en 1901, tout en restant limitée à un dribble par possession.

John Wall en plein dribble © Steven Counts/Red Bull Content Pool

Un autre move important du basketball, le dunk, a été interdit entre 1967 et 1977. À l’époque, un certain Lew Alcindor (qui optera plus tard pour le nom Kareem Abdul-Jabbar), du haut de ses 2 mètres 18, martyrisait les arceaux en NCAA. Les puristes, qui considéraient le dunk comme un tir dénué de technique, réussirent à le faire interdire. Le résultat ? Lew Alcindor développa le sky hook, un tir absolument indéfendable qu’il utilisera jusqu’à la fin de sa carrière, collectant au passage 3 titres de champion en NCAA, 6 en NBA, 6 titres de MVP (meilleur joueur de la saison) et devenant le meilleur scoreur de l’histoire de la ligue (avant d’être finalement rattrapé par LeBron James en 2023).

04 Il y avait 18 joueurs sur le terrain

Comme Naismith souhaitait proposer cette nouvelle activité au plus grand nombre, il n’a jamais précisé combien de joueurs pouvaient jouer dans chaque équipe. Pendant un certain temps, le nombre total de joueurs était de 18, soit neuf par camp, le même que lors de la toute première partie disputée.

Deux joueurs prêts pour un rebond © Joe Gall/Red Bull Content Pool

05 Le nombre de fautes autorisées

Donner un coup d’épaule, tenir, pousser, faire trébucher ou frapper de quelque manière que ce soit un adversaire n'a jamais été autorisé. Cependant, ces infractions n’étaient pas considérées comme des fautes jusqu’en 1910 avec l'apparition d'une règle disqualifiant un joueur qui en commettait quatre. Ce total a été porté à cinq en 1946, dans les règles inaugurales de la Basketball Association of America (le nom original de la National Basketball Association), et à six l'année suivante. On n’aurait pas aimé jouer les Bad Boys de Detroit ou Draymond Green avant 1910.

06 Les arbitres utilisaient des montres

En effet, l'une des fonctions officielles des premiers arbitres était le chronométrage. D'ailleurs, il n'y avait pas grand chose à chronométrer : l’horloge des 24 secondes n'a été instituée qu'en 1954, pour empêcher certaines équipes de gagner du temps et jouer à la passe à dix lorsqu’elles menaient au score. On était encore loin de Mike D’Antoni et de son run and gun.

07 Les matchs étaient bien plus courts

Naismith avait imaginé deux mi-temps de 15 minutes séparées d’une pause de 5 minutes seulement.

08 Les premières règles sur la possession

Le jeu tel que nous le connaissons aujourd’hui donne la possession d'une balle qui sort à l’équipe adverse du joueur qui l'a touchée en dernier, mais cela n'a pas toujours été le cas. Avant 1913, un arbitre ramassait la balle et la lançait sur le terrain : le premier joueur à la toucher conservait la possession. Les règles ont finalement été modifiées en raison de l'augmentation du nombre de blessures chez les joueurs. C’est vrai qu’on imagine assez mal Joakim Noah ou Kevin Garnett faire une longue carrière dans ces conditions.

09 L’ABL (American Basketball League) a été la première ligue officielle

Bien avant la guerre ouverte entre la ABA et la NBA dans les années 60 et 70, l’American Basketball League faisait figure de référence en matière de matchs de basket. Elle a été fondée en 1925 et a disparu en 1953. Elle comptait dans ses rangs des équipes comme les Rosenblums de Cleveland, les Arcadians de Brooklyn, les Celtics de New York (oui oui, c’est assez troublant), les Barons de Wilkers-Barre ou encore les Sphas de Philadelphia.

Le premier match NBA a eu lieu en 1946

Pour son inauguration, la NBA a vu s’affronter les New York Knickerbockers et les Toronto Huskies, un 1er novembre 1946. Prix d’entrée ? entre 75 cents et 2,50 dollars. Mais si vous mesuriez plus de 2 mètres, comme le meilleur scoreur des Huskies Ed Sadowki, vous pouviez rentrer gratuitement. Score final 68 à 66 pour ce qui deviendra les Knicks.