L'histoire du basket-ball : la chronologie

Chris Matthews, alias Lethal Shooter, est l'entraîneur de basket-ball le plus demandé aux États-Unis pour une bonne raison. C'est parce qu'il est aussi précis sur le terrain qu'à l'entraînement. Lors de son dernier match pro en 2016, Matthews a anéanti ses adversaires, marquant 60 points. Il a tiré parti de sa passion en tant que joueur et l'a canalisée pour aider les autres à améliorer leurs compétences.

"Il faut rester concentré. Cela signifie qu'il faut traverser l'adversité, les moments difficiles, et se concentrer sur son objectif. Tout le monde doit travailler quotidiennement sur son métier", déclare Matthews.

Prêt pour le jump shot? © Koury Angelo

Les joueurs évoluent au fil du temps, tout comme le sport. Le basket-ball a connu son lot de changements. Entre nouveaux styles, nouvelles technologies et nouvelles règles, le basket a évolué depuis son invention en 1891.

Comment ça a commencé ? Des paniers de pêches aux arceaux, nous t'emmenons à travers l'histoire mouvementée du basket-ball.

01 Les premières années du basket-ball

Le basket-ball a été inventé par un Canadien, le Dr James Naismith, alors qu'il enseignait l'éducation physique à l'International YMCA Training School de Springfield, dans le Massachusetts. Selon la légende, il trouvait que les sports d'hiver n'étaient pas aussi éprouvants physiquement que les sports d'été comme le rugby , le football et la crosse. C'est ainsi que le 5 décembre 1891, il a créé le basket-ball.

Le sport a commencé lorsque Naismith a séparé sa classe en deux équipes et a cloué deux paniers de pêche au balcon, à environ 3 mètres de sol, dans le gymnase de l'école. On a donné à la classe un ballon de football et on lui a dit qu'elle marquerait un but si elle le mettait dans le filet. Au départ, le dribble ne faisait pas partie du jeu, mais les élèves ont fini par l'introduire. Pour que le jeu reste équitable, le professeur d'éducation physique a créé les 13 premières règles du basket-ball , comme : "Un joueur ne peut pas courir avec le ballon" et "Il est interdit d'épauler, de tenir, de pousser, de faire trébucher ou de frapper de quelque manière que ce soit un adversaire."

Travaille ton dribble © Koury Angelo/Red Bull Content Pool

Ce cadre a permis aux joueurs de l'école d'organiser des matchs publics, en mettant au défi les autres écoles de leur région. Le jeu a gagné en popularité grâce au bouche à oreille, et les règles originales de Naismith ont été imprimées dans des magazines universitaires. La date du tout premier match universitaire fait l'objet d'un débat, mais l'un des premiers matchs intercollégiaux répertoriés a eu lieu entre l'université Hamline et l'école d'agriculture de l'université du Minnesota, le 9 février 1895.

02 Fin des années 1800 - années 1930

Le dribble, l'une des techniques les plus cruciales du basket-ball, a été introduit à la fin des années 1800. Il permettait aux joueurs de contrôler le mouvement du ballon et de se déplacer avec lui, puisqu'il est interdit de courir avec. La première équipe à avoir été enregistrée en train de dribbler est celle de l'université de Yale en 1897. Avant que le mot dribble ne soit inventé, ils l'appelaient "passe à soi-même" et le décrivaient comme le fait de faire rebondir le ballon sur le sol pour déconcentrer un adversaire. Cela permettait au joueur de se libérer pour tirer ou avancer, et de passer le ballon à un autre coéquipier plus éloigné. Ce simple geste a véritablement révolutionné le jeu. Il a introduit de nouvelles tactiques et stratégies dans ce sport, ce qui en a augmenté la difficulté.

Arike Ogunbowale à l'attaque © Sean Berry

Pourtant, ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale que le sport est devenu véritablement international. C'est lorsque l'armée américaine a utilisé le basket-ball à des fins récréatives, pour libérer l'énergie refoulée pendant les longues heures passées dans les casernes. Les soldats et les membres du YMCA, qui ont été libérés dans le cadre des efforts de réparation, ont enseigné les règles du jeu à leurs collègues européens, et le sport a gagné en popularité.

En 1904, le basket-ball était suffisamment populaire pour être introduit aux Jeux olympiques en tant qu'"épreuve de démonstration" à St Louis. En 1936, le jeu avait tellement attiré l'attention à l'internationale, qu'il a été introduit comme épreuve médaillée aux Jeux olympiques de Berlin.

03 Les années 1940 - 1970

La portée du basket-ball s'est accrue dans les années 1940 grâce à la télévision. Le premier match universitaire a été diffusé à la télévision aux États-Unis le 28 février 1940.

La NBA a également été créée à cette époque. Il existait deux grandes ligues professionnelles de basket-ball à la fin des années 1940. La Basketball Association of America (BAA) et la National Basketball League (NBL). La NBL a connu sa première saison en 1898-1899. La BAA, en revanche, était une ligue beaucoup plus récente, créée à New York le 6 juin 1946.

Après des années de concurrence entre la BAA et la NBL, les deux ont fusionné le 28 mai 1949 pour former la National Basketball Association (NBA). Elle est aujourd'hui l'une des ligues sportives les plus connues au monde. Il s'agissait d'une manœuvre commerciale importante, qui a rendu le sport d'autant plus populaire que la base de supporters était unie plutôt que divisée.

Mais en 1967, une nouvelle organisation appelée American Basketball Association (ABA) a commencé à menacer la domination de la NBA. Une fois de plus, les deux organisations ont fini par unir leurs forces en 1976, et ont renforcé la National Basketball Association. Malgré la courte durée de vie de l'ABA, elle a laissé un héritage important en introduisant la ligne à 3 points dans le jeu. La NBA l'a testée lors de la saison 1979-1980, les années de début de Larry Bird et Magic Johnson. La ligne à 3 points est immédiatement devenue un des éléments favoris des fans.

Au cours de cette période, le basket-ball est devenu un phénomène national, avec des grands noms comme Wilt Chamberlain et Bill Russell qui sont devenus très célèbres. Chamberlain rejoint la NBA en 1959, jouant pour les Warriors de Philadelphie/San Francisco, les 76ers de Philadelphie en 1965, et enfin les Lakers de Los Angeles en 1968. Il a pris sa retraite après 14 ans de carrière en 1973.

04 Des années 1980 à aujourd'hui

Dans les années 1980, le basket-ball a commencé à perdre en popularité, les problèmes de drogue étant endémiques parmi les joueurs de la NBA, laissant la plupart des gradins à moitié vides les soirs de match. Mais des joueurs tels qu'Earvin "Magic" Johnson et Larry Bird ont redressé la barre, et les années 1980 sont finalement devenues une décennie de transformation pour le basket-ball. La formation de l'équipe olympique de basket-ball des États-Unis en 1992 a également contribué à revitaliser la base de supporters. La "Dream Team" était composée d'Earvin Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird et Scottie Pippen. Ils ont facilement déjoué les manœuvres de leurs adversaires et ont obtenu seize médailles d'or depuis l'arrivée de la displine au sein des olympiades.

Leur immense succès a accéléré la couverture médiatique autour de ce sport, ce qui a donné lieu à des parrainages et à des contrats de marque, pour les joueurs les plus célèbres.

Pour vous donner une idée, l'audience moyenne de la NBA augmente de 22 % chaque année. La saison NBA 2022 a totalisé en moyenne 12,4 millions de vues, les réels Instagram ont atteints 716 millions de vues et YouTube a apporté 88 millions de vues.

La finale du Red Bull Half Court au Caire le 1er octobre 2022. © Markus Berger/Red Bull Content Pool

Depuis sa création dans un gymnase d'école, ce jeu typiquement américain a fait des bonds au fil des ans en ce qui concerne la couverture médiatique, l'attention des fans et la participation mondiale. Le basket-ball est aujourd'hui pratiqué dans le monde entier, dans des ligues internationales comme l'EuroLeague et la Chinese Basketball Association. Cela a permis de jouer dans des lieux allant des Maldives, aux Pyramides de Gizeh pour la Red Bull Half Court World Final.